Anquela y Berjón, como un matrimonio

Juan Antonio Anquela y Saúl Berjón tienen una relación especial, a menudo muy divertida. Ayer, en El Requexón, esa relación vivió un capítulo más propio de un matrimonio que de un entrenador y un futbolista. El jienense, eso lo hace siempre, exige el máximo a Berjón en los entrenamientos, conocedor el técnico de las capacidades del ovetense. Ayer, en el partidillo ante los canteranos, en un córner a favor de los mayores, Berjón no se movió como pedía Anquela y el entrenador entró en ebullición, y le grito a pleno pulmón: "¡La culpa todavía será mía y me tendré que callar!", bramó ante una contestación del jugador. Los aficionados del Oviedo presentes en El Requexón no aguantaban la risa e incluso uno de ellos se dirigió a Anquela en tono jocoso, diciéndole que disculpase al jugador. "Si no supiese como és (por Berjón), ya me hubiese cortado las venas", le respondió Anquela desde el otro lado de la red, en un diálogo que se prolongó durante unos minutos. Más tarde llegó la "reconciliación" entre dos personas con un gran aprecio mutuo. Ambos conversaron sobre el asunto: "Nosotros somos de sueldo base Saúl, no tenemos tus recursos", le dijo Anquela al jugador muy en serio, rindiéndose ante su calidad. Berjón, después del entrenamiento, comentó la buena marcha del equipo y alabó a la plantilla: "Los jugadores del Oviedo serían titulares en cualquier equipo".