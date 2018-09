El enfado de Anquela: "A los entrenadores no se nos respeta"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, dio hoy una de las ruedas de prensa más intensas desde que es técnico azul. El jienense atendió a los medios esta mañana después del entrenamiento del Oviedo en El Requexón, antes de recibir al Elche, el domingo en el Tartiere (16.00 horas), y no dejó títere con cabeza. Visiblemente enfadado, a raíz de una pregunta sobre Alanís, Anquela hizo una defensa férrea de los entrenadores de fútbol, porque a su juicio "no se les respeta". También quiso defender a capa y a espada a Carlos Hernández, asegurando que "hace tres días era le mejor central de Segunda y ahora ya no os vale". Diez minutos de comparecencia sin desperdicio a dos días de jugar el tercer partido de la temporada en el Tartiere. Estas fueron sus declaraciones integras.

Tejera está recuperado: "Está bien, lo hemos llevado con cautela y está para jugar el domingo".

El equipo recupera sensaciones: "Las victorias dan tranquilidad, pero ya sabéis mi forma de pensar, cada partido es una historia. Hay que ganar el próximo y nada más".

Falta la victoria en casa: "Hicimos un buen partido y otro malo. Ahora tocar jugar contra el Elche y a ver si podemos dar más. Son un muy buen bloque, me ha gustado lo que le he visto. Es un equipo serio que sabe a lo que juega, con mucho criterio, tanto con balón como sin él. Un buen equipo de Segunda, como lo son casi todos".

¿A qué se debe la mejoría fuera de casa?: "No lo sé. Estamos analizando seis partidos, esto da muchas vueltas. Lo único que hay que estar es confiados en lo que trabajamos, y a ver si somos capaces de sumar en casa".

Tejera, recuperado, aumenta la competencia: "Si llega a tiempo tiene posibilidades de ser titular. Ya decidiremos, creo que para nosotros es un alta interesante. Quedaría uno fuera, vamos a ver lo que hacemos e intentar equivocarnos lo menos posible. Es un quebradero de cabeza, pero hay que ser consecuente con lo que se quiere. Yo me imagino un partido y a partir de ahí planificamos".



No considera que el partido en Lugo sea el mejor del Oviedo hasta la fecha: "En Cádiz el equipo no me desagradó, en Lugo estuvimos bien pero defensivamente todavía concedimos más opciones de las que a mi me gustaría, pero esto es fútbol y hay que mejorar y crecer".

Cómo está Alanís: "Es un futbolista que se ve que sabe lo que quiere, pero tenemos que ir con toda la tranquilidad del mundo. Es que aquí (suspira€). Tengo que tragar saliva y hacer muchas cosas, porque a veces€Hace tres días Carlos Hernández era el mejor central de la categoría, o eso decían. Ahora ya no os vale, pues mí sí me vale. No sé si es que yo veo el fútbol de otra manera. Aquí hay unos que se los tienen que estar ganando todos los días a base de pico y pala, y otros que con muy poquito todo el mundo le pone por las nubes. A mí no me gusta eso, en el fútbol hay que ser respetuoso con todo el mundo y los primeros que tenemos que respetar somos nosotros, los de dentro, que muchas veces no lo hacemos. No quiero calentarme más, porque si me caliento iremos por mal camino".

Tres centrales zurdos y dos diestros: "No quiero poner a nadie a pata cambiada, si tenemos que hacerlo lo haremos. Ahora tenemos tres centrales zurdos, Javi, Alanís y Christian. Tengo una plantilla que somos los justos y estoy muy contento, porque se sientan todos participes. Tenemos que unirnos y saber que vamos a participar todos. Me dicen tiene que jugar este, el otro y yo les digo que qué saben. Todo el mundo hace sus alineaciones y un equipo de fútbol son más cosas y a veces, dos buenos no te caben en una alineación, aunque lógicamente tendrás que buscar que esos dos buenos jueguen y adaptarte tú".

¿A quién se refiere cuando dice que ponga a un jugador o a otro?: "A todo el mundo, pero que es normal. Anoche estaba escuchando un partido en la televisión y cada uno hace su alineación. Esto es futbol y es la grandeza, pero tenemos que respetarnos. A mí no me respetan, porque en España no se respeta al entrenador, es un mindundi y eso no puede ser. Se me pone la vena porque eso es lo que a mi me fastidia. ¿Y sabes porque no se respeta a los técnicos? Porque los primeros que no nos respetamos somos nosotros, los entrenadores. Yo si respeto a todo el mundo, a mi me pueden decir cualquier cosa, pero siempre respetando. Y nada más, yo no voy de pelea con nadie. Vivo mi vida y mi único problema es el domingo a las cuatro de la tarde. Lo demás todo se arregla, quiero ver a mi equipo competir y la altura de ese campo. Jugar en el Tartiere no es fácil y menos mal que tenemos a la gente de cara. Como la gente nos de la espalda. Yo respeto a todo el mundo, pero también pido ese respeto para mí. Vengo a trabajar todos los días, vivo por y para el Real Oviedo y quiero ese respeto, que alguna vez me da la impresión que se olvida".