Forlín y Alanís, pareja de centrales en los ensayos para el partido ante el Elche

La mañana de ayer en El Requexón fue de ensayos. El Oviedo tuvo una sesión atípica, con varios partidillos de entrenamiento con canteranos del club, en los que se mezclaban jugadores del Vetusta, del División de Honor y otros futbolistas de El Requexón que están cedidos en otros equipos, como Conceiçao, ahora en el Condal. La probatura de Anquela que más llamó la atención ayer sucedió en la defensa. Forlín y Alanís fue la pareja de centrales elegida para los dos primeros tiempos del partidillo, de una duración de media hora. La defensa azul, una vez que el azteca está ya a disposición del entrenador para debutar con el Oviedo, es una de las líneas del equipo con mayor competencia interna.

Forlín empezó de suplente y aprovechó la lesión de Carlos Hernández para entrar en el once, y Alanís, que es el único jugador del Oviedo que no ha disputado todavía ni un solo minuto, tiene a Christian Fernández como principal competidor. El propio Anquela dijo recientemente que, en principio, optará por un central zurdo y otro diestro en la defensa, por tanto, Carlos Hernández, Forlín, Alanís y Christian, son candidatos a dos puestos. Forlín y el propio Alanís dieron muestras ayer de entenderse bien sobre el terreno de El Requexón. Ambos estuvieron en comunicación constante y no concedieron casi opciones a los jóvenes canteranos. La papeleta es complicada para Anquela, ya que Christian, que ante el Lugo cuajó un gran encuentro, cuenta con el total respaldo del técnico -, es el único jugador del Oviedo que ha disputado hasta ahora todos los minutos de la temporada,-y Alanís, internacional con México, es el fichaje con más postín del verano. Uno de los perfiles diferentes que el azteca aporta a la marcha del equipo es la facilidad en la salida de balón. La otra pareja de centrales utilizada ayer por Anquela fue la formada por Christian y el jugador del Vetusta Prendes, que de momento tiene un papel más discreto en el primer filial.

Anquela, pues, alineó ayer a dos equipos diferentes. El primero fue el formado por: Alfonso; Diegui, Forlín, Alanís, Javi Hernández; Folch, Aarón, Javi Muñoz; Berjón, Ibrahima y Joselu. Estos dos últimos alternaron la banda derecha con la posición de delantero centro.

Anquela, en general, se mostró contento por el trabajo de los suyos y les felicitó en varias ocasiones. Tras dos mitades de media hora el técnico dio entrada a un segundo equipo, formado por: Alfonso; Carlos Martínez, Prendes, Christian, Mossa; Edu Cortina, Boateng, Marcelo del Olmo; Bárcenas, Aarón y Toché. Aarón, como ya hiciese en pretemporada, se alejó de la posición de extremo en varias ocasiones y jugó de interior en el centro del campo. El resultado final fue de 5-2 para los mayores, con goles de Ibra, Toché, Bárcenas, Boateng y Edu Cortina. Javi Cueto, del División de Honor, adelantó a los canteranos en los primeros minutos de partido e Isma Fagir, cedido en el Tuilla, que se marchó del campo lesionado tras una entrada de Prendes, puso el definitivo 5-2 tras un buen remate.

El Oviedo regresa esta mañana al trabajo, a las 10.30 horas en El Requexón, en una sesión a puerta cerrada. Mañana, el equipo se ejercitará a puerta abierta antes de recibir al Elche el domingo (16.00 horas).