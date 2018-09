Tejera se entrena al margen y no participa en los partidillos

El extremo Josan será baja para el encuentro del Elche ante el Oviedo en el Tartiere, el domingo a las 16.00 horas. Josan se une a la enfermería del Elche y ya son cuatro las bajas que tiene el extécnico azul Pacheta, con Manu, Zotko y Xavi Torres. El extremo Josan, de 29 años, lleva dos años en el Elche y esta campaña ha completado 229 minutos en cuatro encuentros.

El centrocampista del Oviedo Sergio Tejera se entrenó ayer al margen de sus compañeros y no jugó un solo minuto en los partidillos de entrenamiento ante los canteranos, pese a que anteayer sí completó la mayor parte de los ejercicios junto al resto del equipo. Al Oviedo le quedan dos sesiones, la de hoy y la de mañana, antes de enfrentarse al Elche el domingo, y parece que de su propia evolución dependerá si Tejera está disponible para el choque. Anquela no es partidario de forzar el estado físico de sus futbolistas y si Tejera no llega lo más normal es que el técnico opte por repetir el centro del campo de la victoria al Lugo (0-2), con Folch, Javi Muñoz y Boateng. Tejera lleva de baja desde la eliminación copera ante el Mallorca, aunque se descartó una lesión importante.