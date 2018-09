Anquela: "A mí, como entrenador, no se me respeta"

El Juan Antonio Anquela más enfadado desde que es entrenador del Oviedo compareció ayer en El Requexón antes del partido del Oviedo, mañana ante el Elche en el Tartiere (16.00 horas, La Liga 123), en una semana que ha discurrido de forma tranquila para los azules tras la victoria ante el Lugo (0-2) que puso fin a las dudas del equipo tras dos malos resultados. Se preveía por tanto una comparecencia plácida de Anquela, pero el jienense, en diez minutos más que intensos de rueda de prensa se fue encendiendo como una mecha ("no me quiero calentar"...) dejando a más de uno boquiabierto.

"Tengo que tragar saliva y hacer muchas cosas, porque a veces...Hace tres días Carlos Hernández era el mejor central de la categoría, o eso decían. Ahora ya no os vale, pues a mí sí me vale. No sé si es que yo veo el fútbol de otra manera. Aquí hay unos que se los tienen que estar ganando todos los días a base de pico y pala y otros que con muy poquito todo el mundo les pone por las nubes. No me gusta eso, en el fútbol hay que ser respetuoso con todo el mundo y los primeros que tenemos que respetar somos nosotros, los de dentro, que muchas veces no lo hacemos. No quiero calentarme más, porque si me caliento iremos por mal camino?", dijo Anquela tras una pregunta sobre la progresión física de Alanís, del que comenzó diciendo que "es un futbolista que se ve que sabe lo que quiere, pero tenemos que ir con toda la tranquilidad del mundo".

El cabreo de Anquela no cejó, centrado en el apartado defensivo. "Ahora tenemos tres centrales zurdos, Javi Hernández, Alanís y Christian. Tengo una plantilla justa y estoy muy contento, porque se sienten todos partícipes. Tenemos que unirnos y saber que vamos a participar todos. Me dicen tiene que jugar 'este o el otro' y yo les digo que qué saben. Todo el mundo hace sus alineaciones y un equipo de fútbol son más cosas y a veces, dos buenos no te caben en una alineación, aunque lógicamente tendrás que buscar que esos dos buenos jueguen y adaptarte tú", dijo. Lo que no aclaró el técnico es a quien iban dirigidas sus afirmaciones, si a la afición, a su equipo o a la prensa: "A todo el mundo, pero es que es normal. Ayer escuché un partido por la radio mientras lo veía en televisión y cada uno hace su alineación, esto es fútbol y es la grandeza de este deporte, pero tenemos que respetarnos. A mí no me respetan, porque en España no se respeta al entrenador, es un mindundi, y eso no puede ser. Se me pone la vena porque me fastidia", dijo Anquela visiblemente enfadado, para seguir, sin perder ni un sólo minuto, con su defensa férrea al trabajo de los entrenadores.

"¿Sabes por qué no se respeta a los técnicos? Porque los primeros que no nos respetamos somos nosotros, los entrenadores. Los hay que cuando han tenido un equipo no jugaban ni a las tabas y luego van por ahí dándole a la mui. Y no voy de pelea con nadie; vivo mi vida y mi único problema es el domingo a las cuatro de la tarde. Lo demás todo se arregla, quiero ver a mi equipo competir y la altura de este estadio. Jugar en el Tartiere no es fácil y menos mal que tenemos a la gente de cara, porque si nos dan la espalda... Vengo a trabajar todos los días, vivo por y para el Real Oviedo y quiero ese respeto, que alguna vez me da la impresión que se olvida", remató el entrenador del Oviedo. Antes de su enfado, en lo estrictamente deportivo, el entrenador del Oviedo confirmó la vuelta de Tejera, por lo que la convocatoria para jugar mañana la formarán todos los jugadores de la primera plantilla menos Carlos Hernández, que se recupera de su lesión. Respecto a Lugo se caería Edu Cortina, que en principio jugará mañana con el Vetusta en Irún. El jienense analizó el rival de mañana en el Tartiere, el Elche, contra quien el Oviedo buscará la primera victoria de la campaña en casa: "En el Tartiere hicimos un buen partido y otro malo. Ahora tocar jugar contra el Elche y a ver si podemos dar más. Son un muy buen bloque, me ha gustado lo que le he visto, tanto este año como la temporada pasada en Segunda B. Es un equipo serio que sabe a lo que juega, con mucho criterio, tanto con balón como sin él. Un buen equipo de Segunda, como lo son casi todos".

El técnico prefiere no darle mucha importancia a la debilidad hasta ahora en casa, en contraste con los puntos obtenidos fuera de Asturias. Estamos analizando seis partidos, esto da muchas vueltas. Lo único que hay que estar es confiados en lo que trabajamos, y a ver si somos capaces de sumar en casa", aclaró Anquela, en una mañana absolutamente sin desperdicio en El Requexón.