Integrantes del Fondo Norte trasladan sus quejas a la plantilla

Tres integrantes del Fondo Norte de animación del Oviedo acudieron ayer a El Requexón para reunirse con los capitanes del club, -Toché, Berjón, Christian Fernández y Diegui-, y trasladar directamente a la plantilla su malestar con el club y sus quejas por las últimas actuaciones de la institución azul. En el primer partido de Liga en el Tartiere ante el Extremadura (1-1) hubo muchos problemas de acceso al Fondo Norte debidos a la huella dactilar obligatoria para los que acuden a esa zona del campo, especialmente sectorizada. El sistema no funcionó de forma adecuada y la mayoría de aficionados del Fondo Norte, donde se ubica Symmachiarii, la peña más animosa del Oviedo, no pudieron acceder al estadio hasta el minuto 25 de partido. El asunto de la huella no es el único del que se queja Fondo Norte, ya que también hubo varios problemas cuando se les retiraron varias pancartas, sin ningún signo ofensivo, de la grada del Tartiere. En el desplazamiento a Lugo este sector ya mostró públicamente su descontento con el club con una pancarta que rezaba "lucha, trabajo y esfuerzo para que el Real Oviedo no lo respete".

Los capitanes del Oviedo se ofrecieron ayer para ayudar en lo que fuese posible al Fondo Norte, aunque el problema continúa y de momento mañana ante el Elche está previsto que ese sector no anime como acostumbra hasta el minuto diez de partido. Ya en el encuentro ante el Zaragoza (0-4) tardaron en animar al equipo más de lo normal, formándose un silencio nada habitual en el inicio del partido en el Tartiere.