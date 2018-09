Pacheta: "Le tengo un cariño especial al Oviedo"

El técnico del Elche, próximo rival del Oviedo, José Rojo "Pacheta", ex técnico azul una temporada y media, entre 2011 y 2012, tuvo ayer unas cariñosas palabras con el club carbayón en la previa del encuentro de mañana en el Tartiere: "Pasé en Oviedo un año y medio de una intensidad elevada en el que disfruté, sufrí, ganamos y perdimos. Pasó de todo, y le tengo un cariño muy especial a ese equipo, a esa afición y a esa ciudad", declaró ayer el técnico. Futbolísticamente, definió a los azules como "un equipo "peligroso con jugadores que conoce bien" y avisó de que si el Elche comete un error "nos van a partir".

El Elche, recién ascendido a Segunda, aún no sabe lo que es ganar esta temporada (tres empates y dos derrotas) y llega al Tartiere con cuatro bajas en sus filas Zotko, Manu Rodríguez, Josán Ferrández y Xavi Torres). "Los jugadores pueden cambiar, pero no la idea de lo que queremos hacer, pese a las bajas veo al equipo capacitado para ganar en el Tartiere. El Oviedo no necesita mucho para hacerte un gol, pero tenemos que ser valientes, rápidos, verticales y protagonistas del partido", aseguró. "Es más fácil alcanzar los objetivos cuando todo el mundo piensa lo mismo y va junto", concluyó Pacheta, que vivirá mañana un momento especial en su vuelta al Tartiere seis años después.