Anquela y Nino, mucho en común

Mucho más que un delantero; Nino, el símbolo de un histórico como el Elche será hoy, salvo sorpresa, la punta de lanza de un conjunto que busca dar la campanada en el Tartiere. Sobran las presentaciones del veterano jugador, de 38 años, figura clave en el ascenso ilicitano del año pasado: más de quinientos partidos en Segunda (primer futbolista en conseguir llegar esa cifra), máximo goleador histórico en la categoría con 180 goles, dos ascensos a Primera (con Tenerife y Osasuna) y un tipo, en lo personal, que es una auténtica institución en Elche (el año pasado llegó a haber una petición de firmas por internet, sin éxito final, para que Nino fuese el pregonero de las fiestas).

El ariete, nacido en Vera (Almería) y criado en la cantera del Real Madrid, cumple esta temporada su undécima temporada en el Elche, con el que también llegó a jugar en las categorías inferiores. Le hizo debutar en el primer equipo el fallecido Tolo Plaza, que es una de las referencias de Anquela en el mundo del fútbol (el jienense fue el segundo entrenador de Plaza en el Jaén).

No es el único vínculo que une al delantero y al entrenador, en activo, con más experiencia en Segunda División. Anquela jugó en el Elche y ascendió con ellos a Primera División (el único ascenso del técnico en su carrera). Esa es precisamente la espina clavada que tiene el delantero en su carrera. Jugar en Primera con el Elche sería su mayor ilusión futbolística, como confesó en varias entrevistas. El descenso con los ilicitanos Segunda B hace dos temporadas fue uno de los mayores mazazos de Nino, que tuvo una oferta del Tenerife para seguir en Segunda, pero prefirió quedarse con el conjunto ilicitano.

El año pasado, con Pacheta, tuvo un papel inicial secundario, similar al de Cervero con el Oviedo en el ascenso a Segunda, siendo titular en los partidos de play-offs y anotó los goles decisivos ante el filial del Sporting. Esta campaña también la comenzó de suplente, pero ya ha sido titular los dos últimos partidos. Hoy, Pacheta, salvo sorpresa, le pondrá en el once inicial a pelear con la defensa azul. Nino, primer capitán del equipo, aún no ha marcado con el Elche esta campaña, que no sabe lo que es ganar. Hoy se las verá con la defensa azul en el Tartiere.