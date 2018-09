El Elche tuvo varias ocasiones al final para ganar

Durante todo el partido, el Oviedo se comportó como un equipo recién levantado de la siesta, a trompicones y desordenado, impreciso y sin profundidad. Quien imaginó un descorche para celebrar San Mateo se equivocó. El Elche salió contestón, pobló el centro del campo, presionó la salida del balón y mandó con autoridad en un arranque muy descafeinado de los locales, descamisados en el centro del campo y de nuevo con grave tembleque atrás. Los azules se descosen a partir de la inseguridad defensiva, alarma que vuelve a sonar fuerte. El potente Sory, delantero guineano del Elche, fue una pesadilla inacabable para Forlín y para Christian Fernández, que repitieron como pareja de centrales, igual que repitieron en el once el resto que jugaron en Lugo. La primera llegada ilicitana, de hecho, acabó en la red: un córner que remató sólo Manuel Sánchez, con Folch mirando a un palmo y Alfonso a media salida. Minuto 4.

El tanto agobió al Oviedo y dejó ojiplático al Tartiere, frío por el silencio reivindicativo del Fondo Norte, desorientado por el ritmo plomizo que mostraba el Oviedo con excepción de la movilidad escurridiza de Joselu. Al Elche, en cambio, se le veía más engrasado, más seguro y con extra de fe por la ventaja. Un dato: en los primeros siete minutos los de Pacheta contaban ya cuatro córners.

Al contrario que en Lugo, al Oviedo le faltó control y tranquilidad. Desaparecido Bárcenas, apagado Berjón y superado Folch, las líneas no conectaban y los azules no se encontraban. A la salida de otro córner, Verdú remató fuera sólo en el área. Otra vez.

Sufría el Oviedo sin la pelota en un duelo caótico por los constantes errores e imprecisiones. La cosa pintaba fea cuando un despeje de Mossa botó alto, José Juan midió mal en la salida y la pelota le cayó a Joselu, que empujó a placer. Gol en el primer disparo a puerta. Un inesperado saco de oxígeno para el equipo de Anquela, que se desgañitaba desesperado en la banda. Al equipo no le estaba saliendo nada.

Aunque sirvió por un momento para suavizar un rato de ansiedad local, la igualada no alteró en exceso el guión. El Elche más seguro que el Oviedo, que envidaba a fogonazos. El partido, con todo, resultaba entretenido, sonrojante por los incomprensibles errores de ambos. En una pérdida azul en el centro del campo, Sory regateó a Alfonso, pero se trastabilló en el momento de empujar a gol. La respuesta la dio Berjón, que soltó un derechazo desde 30 metros que se estrelló violentamente en el travesaño. Lo único destacable ayer del capitán azul.

Nadie en el Tartiere las tenía consigo al descanso en un partido que, además, se endureció por dos acciones: un puñetazo de Christian Fernández a Manuel Sánchez que el árbitro no vio y otro de Manuel a Folch que acabó en amarilla al ilicitano.

Aún así, el Oviedo, cohibido y desconcentrado, dudaba atrás y adelante. Sensación que, contra pronóstico, ganó intensidad tras la reanudación. Ni los laterales subían como de costumbre ni Javi Muñoz y Boateng, faltos de balón, podían hacerse con el juego. Berjón y Bárcenas apenas pedían paso en los costados y Joselu, desasistido, tiraba desmarques sin suerte. A todos, además, les costaba recular. Y eso que tres flojos remates, uno de Bárcenas y dos de Boateng, hicieron pensar una mentira: que el Oviedo iba a reaccionar.

Disgustado, Anquela intervino. Dio carrete a Tejera por Boateng y el equipo pasó al 4-2-3-1, con Folch y Tejera. El catalán para iniciar el juego. Pero ni con esas. El Elche seguía asustando, más por sus llegadas que por su ocasiones claras. Iván remató fuera y Sory ni atinó en otro derechazo ni estuvo rápido para disparar antes de que Forlín le rebañase el cuero.

Salieron Toché y Ñíguez por Bárcenas y Javi Muñoz. Mismo 4-2-3-1 pero con Joselu en la banda. El equipo, perdido, no solo no reaccionó sino que se aculó y se puso a rezar. Aguardaba la traca final del Elche, la que acabaría malhumorando definitivamente al Tartiere. Iván Sánchez disparó al poste y Sory al muñeco en la salida de un córner. La última la tuvo Neider en un córner que mantuvo al Tartiere sin respiración. El final fue lo mejor que le pudo pasar al Oviedo, desconocido y otra vez con el ceño fruncido, ayer el que chirrió en el final de fiesta. Urge dejar los bandazos y mantener una línea. La buena está fuera de casa y debe extenderse en Alcorcón. A la mala hay que darle la vuelta ya. Esta Segunda no espera por nadie.

Viene de la página anterior