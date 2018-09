El estreno en casa se retrasa

Dos puntos de nueve en casa son, así de primeras, un lastre demasiado pesado para un equipo que quiere estar en el play-off. Es también una trayectoria sorprendente en el caso del Oviedo, un equipo que se ha acostumbrado en las últimas temporadas a luchar por los objetivos asentado en su rendimiento como local. El empate ante el Elche eleva a tres partidos sin victoria los que acumula el Oviedo en el Carlos Tartiere, una maldición sorprendente que no solo afecta al primer equipo: también al filial y al primer juvenil.

El equipo de Anquela sumó su segundo punto de la temporada en su feudo que se suma al logrado frente al Extremadura, otro recién ascendido como el Elche, en la primera jornada. El 0-4 del Zaragoza hace quince días completa la lista de encuentros en casa. El Vetusta, por su parte, lleva dos empates en El Requexón: 2-2 frente al Langreo y 1-1 contra el Calahorra. Peor es el registro del juvenil de División de Honor, que empató frente al Deportivo (1-1) y cayó este fin de semana ante el Ferrol (0-2) en los dos choques de casa.

Mejor le van las cosas en su campo al Liga Nacional, que acumula cuatro puntos: victoria 9-0 ante el Grujoan y empate 1-1 contra el Astur. Pero el equipo azul que mejor rendimiento demuestra en su feudo es el femenino. Con la victoria de ayer ante el Sporting (5-2), las azules suman seis de seis, al haber goleado también al Victoria por 6-0.

La trayectoria en casa molesta al vestuario, pero los futbolistas piden paciencia en una competición que acaba de comenzar. "Todavía queda mucho, ¿cuántas partidos hemos jugado en casa? Solo tres. Y contra el Extremadura merecimos ganar", defiende Forlín, que se ha hecho con un sitio en el once tras la lesión de Carlos Hernández. Preguntado por el análisis del partido, el argentino explicó que no encontraba explicación a lo sucedido: "Es difícil encontrar una respuesta. Hubo un rival bien plantado y que nos superó. Hay que sumar, es lo bueno, que sin estar bien por lo menos empatas. Estuvieron mejor que nosotros". E insistió en la visión más pragmática del asunto: "Cuando no puedes ganar la clave es no perder. Hay que pasar página rápido".

No considera el argentino que las facilidades dadas esta temporada en la defensa tengan que ver con el sistema de juego empleado. "Cuando atacamos lo hacemos todos y cuando defendemos, también. Juguemos con 4 o con 3 en la defensa. haremos lo que nos pide el entrenador", explicó el defensa azul.