El Fondo Norte exige al Oviedo "respeto" por su trabajo

El inicio del malestar, del divorcio entre los seguidores del Fondo Norte y el Oviedo, se sitúa en el comienzo de esta campaña y se centra en el uso del acceso biométrico al estadio: la entrada a esa zona del campo mediante un sistema de reconocimiento de la huella dactilar. Desde los problemas surgidos ese día, el malestar del Fondo Norte es evidente con el club y lo ha demostrado con varias acciones, como guardar silencio en los primeros minutos de los partidos. Ayer, los aficionados de esa zona publicaron un comunicado en el que expresan su enfado y centran sus críticas en José Ramón Álvarez Sala, el director de seguridad del Oviedo.

En la publicación que se conoció ayer, los componentes del Fondo Norte denuncian que ya en el primer partido en casa ante el Extremadura el club "no cumple con su palabra y modifica el acceso pactado con huella sin previo aviso". Esa tarde se producen retrasos en el acceso al estadio y una primera protesta sin entrar al campo hasta el minuto 20. Tres días después del choque, dos miembros de la grada son citados en comisaría ante la denuncia del director de seguridad. Una acusación de la que serían absueltos. Los integrantes de Fondo Norte acusan a Álvarez sala de "mentir" en su denuncia y cifran en 700 el número de incidencia a la hora de acceder a campo en esa primera jornada.

Las quejas continúan en el choque ante el Zaragoza cuando, explican los aficionados, se intentó retira una pancarta y se cortó, en el minuto 70, el sistema de megafonía. Ya en el choque de Lugo, Fondo Norte luce una pancarta que dice: "Lucha, trabajo y esfuerzo para que el Real Oviedo no lo respete". Fue el mismo mensaje que ayer lució en el fondo origen de la polémica.

Los integrantes del Fondo Norte demandan en el comunicado que se cumpla lo tratado el pasado verano con el Oviedo, que se señale un nuevo contacto con el club al margen del director de seguridad y una reunión con representantes de la entidad para "fijar las bases correctas de cara al futuro".

El malestar de los aficionados ubicados en esa zona del campo no se limitó al comunicado. Además de mostrar la pancarta ya comentada, los seguidores permanecieron en silencio durante los primeros diez minutos del encuentro. En el cuatro, llegó el gol del Elche. Además, los integrantes del Fondo Norte han anunciado que no emplearán tifos al no contar con "un contacto válido para su aprobación.

El club, mientras tanto, ha optado por, de momento, no contestar al respecto. Ayer se vivió un nuevo capítulo del desencuentro entre ambas partes con la retirada de dos bombos antes de la disputa del encuentro. Un gesto que hace que el descontento se vuelva aún más evidente. "Continuando con la política de maltrato al Fondo Norte, la seguridad del Real Oviedo nos ha retirado dos bombos antes del inicio del encuentro", publicaron los seguidores en la cuenta de Twitter del grupo.