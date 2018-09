Joselu: "Ellos tenían una marcha más"

Entre la mala imagen de la tarde, el Oviedo al menos encontró refugio con el momento goleador de Joselu, que anotó por segunda jornada consecutiva. El delantero se mostró "contento" por el gol, aunque la tarde quedó chafada por el resultado. "Se ha visto que tenían una marcha más que nosotros. No me explico qué ha pasado. Por suerte logramos un punto que es más que nada", explicó el delantero. "Lo mejor es el resultado. No merecimos la victoria: Merecían ganar ellos. Teníamos muchas ganas, preparamos la semana con intensidad y ambición, queríamos por ofrecer una victoria. Nos llevamos pronto el batacazo, luego empatamos por fortuna y por buscarlo", añadió.