Un milagro y muchas dudas

De milagro. El Oviedo rascó un punto en casa ante el Elche de milagro, con un regalo de José Juan y de nuevo envuelto en muchas dudas, todas aquellas que parecieron volar la semana pasada en Lugo. El equipo de Anquela sigue con el Tartiere atragantado, dos puntos de nueve, un peligroso misterio ahora, quién sabe si una concesión insalvable en el futuro. Esta vez fue el aseado Elche de Pacheta, otro recién ascendido, quien clavó la estaca en el feudo azul. En realidad, también fue un milagro, porque los ilicitanos tuvieron opciones de ganar en una agobiante traca final. El Oviedo avanza a medias en este desconcertante arranque: suma nueve puntos de 18. La mitad. Bagaje mejorable para el candidato al ascenso que es.

El equipo, bloqueado y ofuscado en la sobremesa de ayer, como si le durara la resaca mateína, es hoy una suerte de enigma que cuesta interpretar. Concebida la plantilla para gobernar los partidos desde la posesión con un centro del campo pelotero, cuando lo hace le cuesta sacar resultados. Cuando no lo hace y se echa al monte es cuando llegan los bingos. La conclusión que deja este mes y medio de competición es que el equipo, que tiene mimbres para una y otra cosa, todavía no ha encontrado una identidad definida. Que no sabe por dónde tirar y capea el asunto a fogonazos.

La semana festiva en la ciudad, que se enrareció el viernes por el sorprendente estallido de Anquela en rueda de prensa, desembocó en un partido para olvidar. El Elche fue mejor en todo: atacó mejor, defendió mejor, creó más y mejor juego, estuvo mejor colocado y concentrado y jugó con más y mejor intensidad. Al Oviedo, nervioso e impreciso durante todo el duelo, tierno sin el balón y precipitado con él, le penalizaron un montón de errores primarios. Falló pases de cinco metros. En el momento de despedir San Mateo a lo grande, el Oviedo no estuvo a la altura. La tarde era propicia para brindar y acabó con abucheos de unas gradas malhumoradas. El equipo debe espabilar ya en casa para no descolgarse del pelotón.