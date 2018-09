Pacheta, día "especial"

Antes de iniciar su intervención en la sala de prensa, José Rojo Pacheta, entrenador del Elche y que lo fue del Oviedo entre 2011 y 2012, quiso hacer un paréntesis. El burgalés regresaba a la capital del Principado por primera vez en el banquillo del rival. Desde su salida, el entrenador ha manifestado públicamente en varias ocasiones su conversión al oviedismo. De ahí el tono de su comentario inicial: "Antes de contestar a las preguntas quería dar las gracias por el cariño que he recibido desde que llegué a esta ciudad. He sido un tipo feliz, aunque no hemos podido irnos con la victoria. Hoy -por ayer- es el único día que deseo que pierda este club", dijo en referencia al Oviedo; "gracias, muchísimas gracias". Para Pacheta, el encuentro de ayer fue el más especial de la temporada.

El técnico dirigió a los azules durante temporada y media con dos etapas muy marcadas. Logró revivir a un equipo que se hundía en la campaña 2010-11. Cogió al equipo al borde del descenso e incluso hizo a la afición soñar con el play-off. Ahí se ganó a la gente. Pero la experiencia de la 2011-12 no fue tan exitosa: el Oviedo era candidato al ascenso y se quedó, sexto, sin play-off.

Aquella etapa de Pacheta en el banquillo azul coincidió con los últimos años del caótico mandato de Albero González como máximo accionista. Un tiempo en el que los impagos, las dudas sobre la viabilidad del club y la inestabilidad social eran parte del día a día. Preguntado por aquella etapa, Pacheta hizo una interesante comparación entre su época en el banquillo azul y la actual: "Estuve el otro día en El Requexón y los campos estaban espectaculares. Las instalaciones, impecables. Ahora, el Oviedo no tiene deuda, o sea que los jugadores y los empleados cobran al día. Yo estuve seis meses sin cobrar, desde febrero. No tuve paz social. Un día no pude entrenar porque nos echaron piedras en la carretera de acceso a El Requexón. Y en mi último entrenamiento cien personas me lo pararon. Las situaciones que he vivido en el Oviedo fueron intensas". Tras la comparativa, el entrenador culminó su razonamiento. "Pero no tiene nada que ver con las cosas buenas que viví en el Oviedo. Son recuerdos tan especiales, tan intensos, tan agradables? Que tengo que dar las gracias. Fueron un año y cuatro meses espectaculares", explicó.