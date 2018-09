A pesar de que su equipo tampoco logró la primera victoria de la temporada en el Tartiere y que se mantiene en los puestos de descenso, Pacheta se marchó satisfecho de la cita por la imagen dada por los suyos. El Elche acabó atacando, cerca de la meta defendida por Alfonso Herrero, incluso mereciendo la victoria en el tramo final. Para el técnico burgalés, la satisfacción venía porque "estamos creciendo en el campeonato, aunque tenemos que insistir, seguir creando ocasiones. Cada día jugamos mejor y hacemos más ocasiones de gol. Vamos en una buena línea. Los chicos creen, y no vamos a desesperar. En los últimos minutos tuvimos la victoria". El entrenador del Elche explicó las decisiones tomadas desde el banquillo en la segunda mitad en busca de sacar jugo a los suyos: "Con los cambios quería que el equipo siguiera ajustado. Tuvimos el partido controlado, por eso tardamos en hacer los cambios. Al final metí juego aéreo para reforzar la estrategia, aunque dos cambios fueron obligados por lesiones".

Continuó Pacheta con su explicación de la situación de los suyos: "Este es el camino, no puedo cambiar. Hemos creado muchas ocasiones, pues hay que seguir. Cada día mejoramos, hoy - por ayer- hemos defendido la estrategia de una manera perfecta. No vamos a desesperar porque los chicos creen". Y reveló su efusivo saludo con Juan Antonio Anquela antes de la disputa del encuentro: "Tengo muy buena relación con Anquela, he compartido mesa y mantel con él".