El vestuario asume la culpa

Sergio Tejera salió al terreno de juego en la convulsa segunda parte para tratar de aportar orden en un equipo que mostraba síntomas preocupantes. No pudo lograrlo en un tramo final que dejó al equipo sumido en dudas. Sí sirvió al menos para sumar un empate que asienta a los azules en la zona cómoda de la tabla, con el play-off muy cerca. "Nos fuimos fastidiados por no lograr la victoria otra vez en casa. La razón de que no ganáramos al Elche es que no hicimos lo que habíamos entrenado. Lo más positivo fue el empate, porque no estuvimos a nuestro nivel", explica Tejera, sincero en su análisis. Al centrocampista tampoco le gustó el desenlace del encuentro: "Al final intentamos ir a por la victoria, nos despreocupamos de la defensa y les facilitamos sus contras. Hay que tener cuidado con esas cosas".

La lectura del vestuario es unánime: el choque ante el Elche no mostró al Oviedo que todos quieren. Ahora, toca pasar página y pensar en la siguiente cita liguera, la del domingo ante el Alcorcón, un equipo con un inicio prometedor. "Es un rival duro que tiene un estadio complicado para sacar puntos, un campo que a muchos equipos no se les fa bien. Es un equipo robusto, sólido, no será sencillo". Y añade: "La solución pasa por seguir trabajando, por creer en lo que hacemos porque fuera de casa nos está yendo bien, con una filosofía marcada. Es difícil explicar el porqué de la imagen en casa y la de fuera. Pero debemos seguir insistiendo en la misma línea".

Y dentro de esa insistencia hay un trabajo que este año no está teniendo sus frutos: la estrategia. El Oviedo de la temporada pasada sobrevivió en buena parte de la campaña gracias a su acierto en la estrategia. Es el balón parado una de las armas más efectivas en la igualada Segunda. Contra el Elche, el Oviedo volvió a recibir un tanto en una jugada de esta naturaleza. En esta ocasión fue Manolo Sánchez el que, libre de marca, cabeceó un córner sacado en corto al fondo de la red. "En la estrategia también hay que seguir insistiendo, porque nos han marcado varios goles de estrategia, eso es verdad. No somos de los equipos más altos, pero debemos estar más atentos".

El primer equipo disfruta hoy de su jornada de descanso y regresará mañana, a partir de las 10.30 horas en El Requexón, al trabajo.

Milla Alvéndiz repite en Alcorcón. Luis Mario Milla Alvéndiz, andaluz de 35 años, será el encargado de arbitrar el partido del próximo domingo en Alcorcón. El árbitro ya dirigió a los azules en la derrota de la temporada pasada 2-0 en Santo Domingo.