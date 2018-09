Aficionados del Oviedo claman contra los precios del Alcorcón y no viajarán

Muchos aficionados del Oviedo han decidido plantarse y decir basta ante los "excesivos" precios para ver los partidos en los estadios de Segunda División. La mecha se ha prendido en la semana previa al Alcorcón-Oviedo (domingo, 12.00 horas). El club madrileño anunció la venta de localidades a treinta euros, diez euros más que lo que costaban el año pasado, y muchas peñas azules han decidido rebelarse y no acudir al partido en señal de protesta.

Una de las primeras en poner el grito en el cielo fue la peña Azul Madrid, una de las agrupaciones de oviedistas más representativas de fuera de Asturias, presente en la capital de España. Pese a que el Alcorcón-Oviedo, por la proximidad, es un partido que muchos de sus integrantes esperan durante todo el año, han decidido no ir a Santo Domingo y ver el encuentro juntos en la sede de la asociación, un bar cerca de la glorieta de Bilbao de Madrid. La decisión la tomaron después de una votación conjunta, que salió adelante con el 90% de los apoyos. Después sacaron un comunicado en el que tildan de "desproporcionado" los treinta euros de entrada y piden al Oviedo que "de ejemplo estableciendo precios populares". La directiva de la peña, que aglutina a más de 130 oviedistas, justifica la decisión: "Es muy doloroso, hablamos de un partido que para mucha gente aquí es la única ocasión que tiene de ver el Oviedo en directo, pero hay ocasiones en las que toca plantarse. Nos duele en el alma, pero es un precio desorbitado y no todo vale", asegura Vanessa García, directiva de la peña Azul Madrid, que el año pasado acudió en masa a Santo Domingo para ver al Oviedo. La Asociación de Peñas Azules (APARO) apoya la decisión y llama a "no acudir al partido en señal de protesta". El presidente de las peñas, Javier Pérez, asegura que hay muchas otras que cancelarán viajes debido al precio. Symmachiarii, Siempre Campa y Castrillón, en consonancia con la peña Azul Madrid y la APARO, tampoco organizarán viaje a Alcorcón el domingo y se espera que más asociaciones hagan lo mismo. Curiosamente, en el anterior encuentro del Alcorcón en casa, ante el Dépor, las entradas costaban 25 euros, cinco menos de lo que les cuesta a los aficionados del Oviedo.

Las entradas para el público general están a la venta desde hoy, a partir de las 10.00 horas, en la tienda oficial del club en el Calatrava. El Alcorcón envió a Oviedo un total de 427 tickets y solo son para abonados del club, aunque cada socio puede adquirir otra localidad más, para un aficionado que también sea abonado.