Javi Muñoz: "No sentimos presión por jugar en casa"

El centrocampista del Oviedo Javi Muñoz fue ayer muy autocrítico sobre el rendimiento del equipo en el partido ante el Elche: "No estuvimos a la altura. Fuera de casa hemos sido diferentes, así que vamos a intentar buscar regularidad y los tres puntos allí donde vayamos. Tenemos que seguir haciendo lo que nos pide el míster", dijo el madrileño en El Requexón. La plantilla no le encuentra explicación a que el equipo rinda bien lejos de Asturias y sin embargo falle en el Tartiere, donde aún no ha logrado ganar este curso. Muñoz no cree que el ambiente y la expectación sean los motivos: "No creo que estemos presionados por jugar en casa, simplemente no estuvimos a la altura. Cuando no estas a lo que exige el partido no consigues los tres puntos", reflexionó. Ahora, el equipo buscará prolongar la racha fuera de casa contra el Alcorcón, un equipo que aún no sabe lo que es perder: "Es un campo como los demás, pero el Alcorcón se hace muy fuerte y es un gran equipo. Tenemos que ir a ganar". También comentó Muñoz la enorme competencia que hay en el centro del campo: "Somos cinco, contando a Edu Cortina. Es una buena competencia y estamos para sumar".