El "virus FIFA" acecha al Oviedo

Tener jugadores internacionales tiene un riesgo, el llamado "virus FIFA", que a menudo afecta a los grandes equipos, debido las ausencias de los jugadores cuando son llamados por su selección, podría tener efectos directos esta campaña sobre el Oviedo. La selección panameña convocó ayer al extremo del Oviedo Yoel Barcenas para la disputa de dos amistosos, contra Japón y Corea del Sur, el 12 y 16 de octubre, en una gira asiática. Bárcenas ya rechazó, el pasado mes de agosto, viajar con su selección para disputar un partido contra Venezuela para centrarse en el Oviedo, contando con el permiso del seleccionador Gary Stempel. Ahora el jugador tendrá que decidir, pero si finalmente acude a la llamada se perdería al menos un encuentro con el Oviedo, el de la novena jornada de Liga, ante el Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano.

Bárcenas pondría rumbo a Japón,10.445 km de distancia, tras el siguiente encuentro en el Tartiere ante el Albacete. El primer amistoso programado es contra Japón el 12 de octubre, en el Denka Big Swan Stadium de Niigata (Japón) y el siguiente, cuatro días más tarde, ante Corea del Sur en el Cheon-An Sports Complex (Corea del Sur). La posible baja de Bárcenas alteraría los planes de Anquela, ya que el panameño es un jugador clave en este inicio de Liga. Ha jugado de titular todos los partidos, acumulando 493 minutos y logrando anotar dos goles, siendo por el momento el máximo goleador del equipo con dos goles, junto con Joselu y Berjón. El extremo es una pieza clave en su selección y fue uno de los jugadores más destacados con Panamá en el pasado Mundial de Rusia. Tras haberse ausentado en la anterior llamada, parece complicado que ahora no acuda con su selección y la prensa panamaña, a diferencia de lo sucedido hace un mes, no contemplaba ayer que el jugador no acudiese a la llamada de Stempel.

Bárcenas es el segundo jugador internacional que tiene el Oviedo, junto con Alanís, que todavía no ha debutado. El mexicano ya fue con la selección recientemente, perdiéndose el encuentro de Liga ante el Zaragoza y la copa ante el Mallorca. La llamada de su selección, que llegó justo el día que fichó por el Oviedo, tras haberse quedado fuera del Mundial, hizo retrasar un posible debut, pero provocó que ganase ritmo de competición, ya que jugó 87 minutos en el amistoso ante Estados Unidos.