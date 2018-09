Anquela: "A mí no me ha regalado ni Dios nada"

Juan Antonio Anquela atendió a los medios esta mañana en El Requexón. En una intervención en la que se le vio crispado.

Los tocados.

"Están bien, han entrenado perfectamente. A ver si mañana completan el entrenamiento y pueden estar en Alcorcón".

"Me fastidia la lesión de Carlos Martínez porque estaba entrenando fenomenal, preparado para jugar. El fútbol hay que tomarlo como viene. Como futbolista tuve mil problemas físicos".

El filial.

"Haremos lo que creemos más oportuno. Los chavales están ahí".

El rival.

"El Alcorcón tiene lo de todos los años, juega muy bien al fútbol. Es el mejor equipo de lo que he visto. Intenso, juega muy bien, equilibridado. Están ahí arriba por méritos propios".

"No sé qué me voy encontrar pero hasta ahora lo hacemos bien fuera, no tanto en casa. A ver si somos capaces de coger la continuidad y mantenerla durante mucho tiempo".

La posición de Christian.

"Lo usaremos a razón de lo que nos interese. No hemos sido rígidos y herméticos y jugamos en función de lo que interesa. Que juegue de lateral es una posibilidad más. Hicimos una plantilla corta y con gente polivalente. El de Christian es un caso claro".

¿Se siente cuestionado?

"Todos los días, pero entra dentro de lo que corresponde. Os voy a decir una cosa: a mí nadie me ha regalado nada en esto del fútbol. Cuando tenga que salir de aquí lo haré con los pies por delante y por derecho. Todo lo que he conseguido ha sido a pico y pala, y siendo un tipo honrado. No voy a cambiar ni una coma. No me preocupa si tengo que salir de aquí, si me dicen ´márchese´. Este es mi puesto de trabajo y lo defenderé con uñas y dientes. Y este equipo me ha llegado al corazón en muchas cosas. No sé si me entendéis o no queréis entenderme. Las cosas son claras: a mí no me ha regalado ni Dios nada, con todo el respeto del mundo. Lo he ganado año tras otro yendo por derecho y mirando a la cara a todo el mundo. No voy a cambiar. ¿Qué los resultados dicen que me tengo que ir? Pues adiós. Con todo el dolor de mi corazón, pero no me obsesiona. Solo me echan los resultados. Tanto hablan por ahí, pero a mí solo me echan los resultados. Porque el trabajo no me va a echar jamás. Si tengo que venir a las 6 de la mañana, lo hago. Solo me dedico al Oviedo. Aquí se cuestiona a todo el mundo y todo. Solo me preocupa mi partido y mis chavales que sé que no me van a fallar".