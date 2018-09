Jonathan Pereira: "Las que tenemos, las metemos"

El Alcorcón tiene a tres exoviedistas en sus filas: David Fernández, Borja Domínguez y Jonathan Pereira. Además de su entrenador, Cristóbal Parralo, que fue futbolista azul en los 90. Todos ellos disfrutan del mejor arranque de la historia del Alcorcón que quiere seguir manteniendo su sueño este domingo ante el Oviedo. En el caso de Jonathan Pereira, el comienzo de campaña le está brindando protagonismo: ha sido titular en los seis encuentros y ha anotado un gol. El gallego apunta al once inicial para enfrentarse a los azules. "El equipo está trabajando bien y desde que empezó la Liga no hemos perdido la cara en ningún momento contra ningún rival", asegura Pereira. "Tenemos la motivación de seguir enlazando victorias en casa contra un buen rival y estamos motivados para seguir creciendo. Nos vamos a dejar la piel en cada partido", añadió.

El delantero se siente feliz con su rol: "Estoy participando y ayudando al equipo a sumar puntos. He tenido la suerte de no lesionarme y lo estoy notando. Me veo bien y esperemos que continúe". Y finaliza hablando el estilo del equipo: "Estamos demostrando que tenemos una buena forma de presionar, que somos sólidos en defensa, creamos ocasiones en ataque y las que tenemos las metemos".