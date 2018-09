El Oviedo y el Fondo Norte, sin acuerdo

El primer paso está dado, aunque las posturas, según reconocen las partes, son aún distantes. Representantes del Real Oviedo y del Fondo Norte, grupo de aficionados que ocupan esa parte del estadio, se reunieron ayer en la Comisaría de Oviedo a petición de la policía para tratar diversos temas que distancias a ambas partes desde la introducción en la primera jornada de Liga del acceso al estadio por medio de huella dactilar.

El origen del desencuentro se sitúa en el choque inaugural de la Liga, ante el Extremadura. Ese día, según denuncia el Fondo Norte, los tornos no funcionan de forma correcta y el club incumple su palabra de permitir el acceso mostrando el carnet de identidad. El Oviedo se defendería después indicando que son obligaciones de la Liga.

Esa tarde, se produce un incidente entre el director de seguridad del Oviedo, José Ramón Álvarez Sala, y los seguidores. Álvarez Sala denuncia a dos miembros del Fondo Norte que son absueltos. Desde ese momento, el divorcio con el club es evidente y explota con la pancarta mostrada el pasado domingo ("Lucha, trabajo y esfuerzo para que el Real Oviedo no lo respete") y con la publicación en el Tartiere de su versión de los hechos en la que se acusa al jefe de seguridad de "mentir" y al club de no "respetar" su labor.

En dicha comunicación, el Fondo Norte solicitaba una reunión con el club para abordar los problemas creados, un encuentro que tuvo lugar ayer, con la Policía como tercer estamento.

Tras la reunión de más de dos horas, en la que Joaquín del Olmo encabezó la representación del Oviedo, las posturas siguen distantes. "Hasta ahora no ha cambiado nada, así que el Fondo Norte sigue manteniendo las reivindicaciones que hizo en su momento", explica Nacho Suárez, representante de los seguidores. Entre las demandas, está poder tratar sus asuntos con otro empleado que no sea Álvarez Sala. "De momento no hay acuerdo aunque hay prevista una nueva reunión", insiste Suárez, que muestra la "predisposición del grupo a solventar la situación". Aunque matiza: "Partiendo de la idea de que el día del Extremadura los miembros del Fondo Norte no hicieron nada más que tratar de acceder al estadio". La sospecha entre el Fondo Norte es que en los próximos días podrían notificarse sanciones de la Policía a algunos de sus miembros por lo sucedido en el choque contra el Extremadura.

Desde el club, que no quiere hacer declaraciones públicamente, sí se matiza que no hay acuerdo porque ese no era el objeto de la reunión, pero que se espera que éste se produzca en los próximos días. En todo caso, las dos partes, Fondo Norte y Oviedo, desean que el nuevo encuentro se produzca antes del próximo choque en casa, ante el Albacete, y sirva para limar asperezas.