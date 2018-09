Anquela: "Defenderé con uñas y dientes mi puesto"

La pregunta, aparentemente, no hacía presagiar un vendaval en la respuesta. Pero Anquela es así, capaz de pasar de la calma (la mayor parte de la rueda de prensa) a la tempestad (última pregunta) en un chispazo. Se le preguntó al técnico si sentía que algunas de sus decisiones estaban siendo cuestionadas. "Todos los días", respondió pausado, "pero entra dentro de lo que corresponde". Fue entonces cuando el técnico inició una exposición de unos tres minutos en la que reivindicó su trabajo, defendió su carrera y prometió trabajar hasta el día que le toque irse. "A mí nadie me ha regalado nada en el fútbol. Ni Dios me ha regalado nada", repitió en varias ocasiones.

El discurso de Anquela se dirigió a defender su labor. "Cuando tenga que salir de aquí lo haré con los pies por delante y por derecho. Todo lo que he conseguido ha sido a pico y pala, y siendo un tipo honrado. No voy a cambiar ni una coma. No me preocupa si tengo que salir de aquí, si me dicen 'márchese'. Pero este es mi puesto de trabajo y lo defenderé con uñas y dientes", expuso. Y añadió: "Este equipo me ha llegado al corazón en muchas cosas. ¿Que los resultados dicen que me tengo que ir? Pues adiós. Lo haría con todo el dolor de mi corazón, pero no es algo que me obsesiona". El técnico culminó su razonamiento: "Tanto hablan por ahí? Pero a mí solo me echan los resultados. Porque el trabajo no me va a echar jamás. Si tengo que venir a las 6 de la mañana, lo hago. Aquí se cuestiona a todo el mundo. Pero a mí solo me preocupa mi partido y mis chavales, que sé que no me van a fallar".

Finalizada su exposición, Anquela se despidió de los periodistas y enfiló, enérgico, la salida rumbo a los vestuarios. Es la segunda semana consecutiva que Anquela opta por lanzar un mensaje más allá de lo que concierne al domingo. Antes del choque ante el Elche pidió "respeto". El técnico había aprovechado de nuevo su presencia ante los micros para expresar su malestar por algunos comentarios vertidos sobre su labor. Sin señalar directamente, pero dejando claro su descontento.

Antes de ese arranque con tintes reivindicativos, el jienense había advertido sobre el peligro del choque de mañana. Un Alcorcón, y un estadio, que conoce a la perfección. Él le hizo ascender a Segunda. Ahora se enfrenta al conjunto alfarero en el mejor arranque en la historia del club. "El Alcorcón tiene lo de todos los años, es un equipo que juega muy bien al fútbol. Es el mejor equipo de los que he visto. Intenso, juega muy bien y está equilibrado. Están ahí arriba por méritos propios". Aunque la buena labor de los azules cuando hacen las maletas supone una garantía importante. Al menos así lo ve el entrenador: "No sé qué me voy encontrar, pero hasta ahora lo hacemos bien fuera y no tanto en casa. A ver si somos capaces de coger la continuidad y mantenerla durante mucho tiempo".

La intervención del entrenador llega tras una semana con pruebas en El Requexón. La ausencia de piezas fundamentales durante la semana (Berjón, Toché y Johannesson no se entrenaron hasta ayer pero el técnico cree que llegarán a tiempo) ha hecho que el jienense tire de la materia prima del filial. Y también que ensaye variantes. Una de ellas es la de situar a Forlín y Alanís en el centro de la zaga, como dispuso el jueves en el partidillo. En ese test, Anquela situó a Christian como lateral izquierdo durante algunos minutos. El técnico no descarta que el cántabro regrese al carril zurdo. "A Christian lo usaremos a razón de lo que nos interese. No hemos sido rígidos y herméticos, nosotros jugamos en función de lo que interesa. Que juegue de lateral es una posibilidad más. Hicimos una plantilla corta y con gente polivalente. El de Christian es un caso claro", explicó.

Anquela dirigirá esta mañana la última sesión en El Requexón (10.30 horas) antes del choque de Alcorcón. Será la última oportunidad para que el entrenador matice los detalles de su propuesta para Santo Domingo.