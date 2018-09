El bonito gesto de los Ñíguez

Al escuchar las sentidas palabras del chaval, Saúl Ñíguez se emociona y trata de contener las lágrimas. "Hemos hecho muy poquito por él, tenemos que darles las gracias a ellos", explica el pequeño de los Ñíguez en El Larguero cuando se reproduce el audio con las palabras de agradecimiento de Aarón Soler, un chico que ha solventado una situación más que complicada. Ilicitano de 19 años, Soler sufrió el pasado mes de febrero una parada cardiorrespiratoria mientras jugaba al fútbol, superó 40 días en coma y una dura rehabilitación de 9 meses. Las palabras del joven aficionado llegan como respuesta al gesto de los tres hermanos Ñíguez, que invitaron recientemente al chaval a un entrenamiento de la selección y al choque posterior ante Croacia en el Martínez Valero.

Como relató el jugador del Atlético en el programa radiofónico, el iniciador de la idea fue su hermano Aarón, el extremo del Oviedo. "Su historia me llegó a través de Aarón. Gracias a él nos pusimos en contacto con la familia", relata el internacional español. Tras el incidente, la demanda del joven, a la que se sumaron después los tres hermanos futbolistas, es que los centros deportivos cuenten con desfibriladores con el fin de evitar desgracias y que casos como el de Aarón Soler tengan secuelas importantes. "Lo que queríamos era dar a conocer su caso para evitar que pasen cosas similares en el futuro", expuso Saúl.

Antes de la explicación del futbolista, Soler le había dedicado un bonito mensaje: "A Modric pueden haberle premiado con el 'The Best', pero para mí Saúl Ñíguez es 'The Best' como persona. Gracias a Saúl, Aarón y Jony por cómo os habéis portado conmigo. Me faltarían vidas para demostrar lo agradecido que estoy". Fueron estas palabras las que hicieron brotar las lágrimas en el rostro de Saúl Ñíguez, que ya le ha prometido al chaval que puede visitar el Wanda Metropolitano siempre que lo desee para seguir un partido del Atlético de Madrid en directo.