Anquela: "El resultado no refleja lo que se ha visto en el campo"

Anquela refrendó en la sala de prensa la labor de los suyos en el campo y lamentó la mala fortuna ante el meta rival.

La lectura.

"Hemos jugado bastante bien, salvo 10 minutos en la primera parte. Hicimos las cosas con criterio. No me parece un resultado que refleje lo que se ha visto en el campo".

Partido de momentos.

"Hasta antes del primer gol, no tuvieron ocasiones. El segundo gol viene de una falta que no es. El Alcorcón solo ha sido superior 10 minutos, hasta que hizo el gol. Hasta entonces llevamos el peso, hicimos las cosas bien. Pero no la hemos metido. Y cuando la metimos no ha valido: no sé si el balón salió o no".

Errores.

"Nos ha faltado acierto. Nos han sobrado 10 minutos en los que no supimos sufrir. El rival ha jugado bien y ha hecho un buen gol. No puedo poder ni un pero, jugamos bien y creamos las ocasiones necesarias. Pero no la metimos. Su portero ha estado acertado. No sé quién habrá tirado más".

La defensa.

"Fallamos en el gol, que ha coincidido con el cambio de Alanís. Nos desajustamos un momento. El primer gol es evitable, pero estoy muy contento porque tuvimos personalidad y entidad. Merecimos más".

El arbitraje.

"El árbitro no tiene culpa de que nos metan el primer gol, solo hablo de temas puntuales. Hay que verlo sin llevar camiseta para ver si hay falta o no, y si sale la pelota o no".

La solución.

"Hay que creer en lo que hacemos, el equipo no va por mal camino. Hay que ser más eficaces. En líneas generales no hemos pasado problemas. Antes del primer gol tuvieron un par de opciones buenas, pero a partir de entonces llevamos el peso del partido. Peleamos hasta el último segundo".