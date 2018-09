Los azules llegan a Alcorcón para seguir sumando

Ahogada por el huracán reivindicativo de Anquela en la última rueda de prensa, hay una reflexión que no debe pasar por alto. "De lo que he visto, el Alcorcón es el mejor equipo", dijo convencido el entrenador. Tiene el equipo alfarero características propias de los conjuntos a los que suele alabar Anquela. Es un bloque compacto, que apenas encaja (no lo ha hecho en los últimos 458 minutos) y que construye en Santo Domingo un fortín: lleva 7 de 9 puntos ante su gente. Eso es precisamente lo que ansía Anquela de su Oviedo, que cierre con más eficacia y que sume en el Tartiere. Mientras el jienense busca el rumbo correcto, el equipo mantiene un ritmo notable apoyado por su espectacular rendimiento fuera (dos victorias y un empate). La prueba de hoy en Santo Domingo (12.00 horas, Liga 123) sirve para contrastar si el Oviedo sigue siendo el visitante más incómodo de la categoría.

El guión se sabe de memoria. Los azules solo tienen que repetir lo que sucedió en Córdoba, Cádiz (especialmente la primera mitad) o Lugo. En esos escenarios, los carbayones fueron un equipo maduro, con capacidad para asentarse con la pelota y de sorprender al espacio. Se vio en los tres choques un poso que no ha tenido continuidad en los encuentros en el Tartiere. Ahora, se trata de recuperar esos hábitos para que los azules sigan instalados en los puestos nobles de la tabla, merodeando el play-off.

Para la cita, además de un vigoroso rival, Anquela tiene los problemas de las lesiones. Son tres los ausentes por lesión: Carlos Hernández y Carlos Martínez se encuentran en fase de recuperación y ayer se confirmó la baja de Toché, que ha sufrido molestias toda la semana. Para completar la lista de 18, el técnico ha tirado de efectivos del filial. Se integran en la convocatoria Jorge Mier, lateral derecho de enorme proyección, y Borja Sánchez, uno de los mayores talentos del B.