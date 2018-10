Anquela: "Jugamos bastante bien, el resultado no refleja lo sucedido"

A pesar de la derrota, la primera fuera de casa de la temporada, Juan Antonio Anquela no pierde la fe en los suyos. Al contrario que en otros tropiezos, el entrenador sí salió satisfecho de la cita en Santo Domingo, donde sigue el gafe azul: cinco partidos y cinco derrotas. Para el jienense, solo el resultado le dio la espalda. "Hemos jugado bastante bien, salvo diez minutos en la primera parte. No me parece un resultado que refleje lo que se ha visto en el campo", indicó el entrenador carbayón.

Para Anquela, fue un choque de momentos. "Hasta antes del primer gol, no tuvieron grandes ocasiones. Y el segundo gol viene de una falta que no es. El Alcorcón solo ha sido superior diez minutos. Hasta entonces llevamos el peso. Pero no la hemos metido. Y cuando la metimos no ha valido: no sé si el balón salió o no", explicó. "Nos ha faltado acierto y nos han sobrado 10 minutos en los que no supimos sufrir. No puedo poner ni un 'pero'", añadió.

Preguntado por el balance defensivo, el técnico explicó que "fallamos en el gol, que ha coincidido con el cambio de Alanís. Nos desajustamos un momento. El primer gol es evitable, pero estoy muy contento porque tuvimos personalidad y entidad. Merecimos más". Tras sus comentarios sobre algunas decisiones arbitrales, se le pidió a Anquela una valoración: "El árbitro no tiene culpa de que nos metan el primer gol, solo hablo de temas puntuales. Hay que verlo sin llevar camiseta para ver si hay falta o no, y si sale la pelota o no".