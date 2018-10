Nico Rodríguez, presente en el debut frustrado de Alanís

El destino es caprichoso y quiso ayer que Nico Rodríguez, director deportivo del Getafe, ex del Sporting, presenciase en Santo Domingo el debut de Alanís con la camiseta del Oviedo. Nico fue nombrado director deportivo del Getafe tras la salida rumbo al Barça de Ramón Planes, valedor del fichaje de Alanís por el club madrileño. Cuando Nico firmó por el Getafe a Alanís le abrieron la puerta de salida del club cuando había pasado poco más de un mes de su llegada. Nico siguió ayer con atención en el palco de Santo Domingo el debut frustrado de Alanís con la camiseta azul y, al final del encuentro, intercambió impresiones con Anquela. Alanís entró ayer en el equipo titular, un movimiento de Anquela que llevó a Mossa al banquillo, algo que no gustó de inicio a muchos aficionados azules presentes en Alcorcón. Pero la suerte de Alanís en su debut no pudo ser peor. El central comenzó bien el partido, demostrando dotes de líder, e incluso teniendo una clara ocasión para anotar un gol. En el 16 cayó lesionado, con molestias musculares. Problemas para Anquela, que suma una nueva lesión en defensa.