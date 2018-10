El Oviedo mengua

El hasta ahora exitoso plan de vuelo previsto para las visitas se estrelló en Santo Domingo, escenario habitual de catástrofes áreas azules. El Oviedo nunca ha puntuado allí y tampoco el inicio más brillante como visitante es aval suficiente para hacerlo. Que nadie crea en gafes o maldiciones: no fue suficiente por una cuestión futbolística. El Alcorcón fue mejor en los detalles: en la pelea, en las segundas jugadas en la intensidad. Y en el acierto en el área, el motivo de más peso. El Oviedo perdió cada batalla individual y no encontró inspiración para llegar al gol. El 2-0 aumenta las dudas en torno a los azules, que ven cómo su tabla de salvación, los partidos a domicilio, también tiene algunas grietas.

Y eso que la puesta en escena azul no desentonó. Quiso el cuadro de Anquela ganar en confianza a través del balón. Como, por ejemplo, en Lugo. No es tanto tener la pelota para arrollar al contrario como no perderla y evitar el daño del rival. La posesión con efectos anestésicos. Las ocasiones se quedaron en meros acercamientos, declaración de intenciones. Berjón puso un centro peligroso que Jiménez despejó con el puño. Alanís chutó con la derecha y la defensa bloqueó el disparo. Joselu, de inmediato, corrió y recibió de Muñoz para disparar después cerca del poste. Todo ello en 13 minutos. El Oviedo, parecía, había traído en el equipaje el disfraz de visitante que tan bien le luce esta temporada.

Todo se truncó a los 17 minutos. Casualidad o no, el Oviedo se desinfló con un accidente. El de Alanís, que se echó la mano al muslo y pidió el cambio. Entró Mossa y Christian se mudó al centro. No es que el plan cambiara de forma notable, solo se trataba de mantener la apuesta, pero el Oviedo pareció a partir de entonces aturdido. Cambió el panorama, es evidente, también por el paso adelante del Alcorcón, que avanza en su campo con la confianza del que se sabe todos los caminos al éxito. Santo Domingo es un campo que siempre juega a favor del de casa.