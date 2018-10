La lectura del cuadro oviedista de la primera derrota azul fuera de casa está clara: buenas sensaciones a pesar de caer en Santo Domingo. Se encargó de decirlo Anquela tras el partido y también los jugadores, a los que el jienense felicitó por el esfuerzo: "El partido se resume en diez minutos. La lesión de Alanís fue una pena porque habíamos salido bien y llegamos con cierto peligro. Los diez minutos buenos del Alcorcón coincidieron con su salida y nos pilló descolocados", explicó Christian Fernández, uno de los capitanes, que ayer se estrenó como lateral izquierdo, aunque volvió a la posición de central cuando se lesionó Alanís. "La jugada del primer gol se puede subsanar y el segundo creo que a priori es un fallo de apreciación del árbitro: no es falta, pero luego es un golazo", afirmó el cántabro.

El vestuario no cree que la derrota aumente la presión del grupo, que aún no ha ganado en el Tartiere y el domingo se enfrentará al Albacete: "Presión ninguna, estamos en la jornada siete. La presión es más de fuera de lo que se vive en el vestuario, estamos mentalizados cien por cien en la idea del míster y no hay fisuras. Vamos a intentar mejorar, porque ro somos capaces de mantener una regularidad y una solvencia defensiva en noventa minutos", finalizó Christian.

Yoel Bárcenas cree que el Oviedo hizo "un buen partido. Tuvimos oportunidades y no las concretamos, pero nos vamos con buenas sensaciones a pesar de la derrota". El panameño se quejó por la falta que originó el segundo gol del Alcorcón: " Javi resbaló claramente y no fue con la intención de hacer falta, el del Alcorcón exageró y el árbitro pitó", dijo Bárcenas. El oviedista acabó ayer jugando de lateral derecho, como ya lo hizo en la goleada del Zaragoza en el Tartiere (0-4). "No es mi posición, pero si el míster cree que lo puedo hacer bien ahí no hay problema, hay que ayudar al grupo".