Vallina: "No debemos estar nerviosos, hay plantilla"

El presidente del Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, aprovechó ayer la visita al Carlos Tartiere de su homólogo en la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, para ofrecer su valoración sobre la situación deportiva del Oviedo. Vallina, como ya hicieran Anquela y los jugadores después de la derrota en Alcorcón (2-0), quiso despejar de presión al equipo y llamar a la calma ante el posible nerviosismo de la afición oviedista: "Es normal (que haya nerviosismo), este año tenemos una buena plantilla, pero tampoco tenemos que estar nerviosos. Hay esperanza depositada en este equipo, pero hay que ir con tranquilidad. Está todo muy igualado y con paciencia vendrán los resultados", aseguró el mandatario azul. El Oviedo aún no ha ganado en el Tartiere, pero Vallina no duda deque llegará el rendimiento en casa: "Tenemos dos derrotas, una en casa y otra fuera, hay que ir poco a poco consolidando las cosas buenas y mejorando las que haya que mejorar. Falta ganar en casa, pero llegará, que no lo dude nadie".

El club aún no tiene patrocinador principal en su camiseta, pero según Vallina pronto habrá noticias sobre asuntos comerciales: "Estamos negociando con un posible patrocinador, me imagino que será cosa de poco tiempo", finalizó el presidente.