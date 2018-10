Los veteranos respaldan la labor de Anquela y piden calma con el equipo

Despacito y buena letra. Exjugadores del Oviedo piden calma con el equipo después de la derrota en Alcorcón (2-0), creen que aún es muy pronto para hacer grandes valoraciones y opinan que la primera victoria en el Tartiere, objetivo del equipo el domingo ante el Albacete (16.00 horas), es solo cuestión de tiempo. Los exazules también respaldan al entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, que en las dos últimas semanas se mostró nervioso, visiblemente enfadado ante los medios, defendiendo la profesión de entrenador ("no me ha regalado nada ni Dios", dijo).

José Manuel Suárez, Sietes, exfutbolista del Oviedo, es uno de los más optimistas con el futuro del equipo esta temporada: "El Oviedo tiene un equipazo, pero hay que tener paciencia con el conjunto. No solamente con los jugadores, también con el cuerpo técnico, que sabe lo que se trae entre manos", asegura el exjugador (1993-1995), que ahora forma parte de la secretaria técnica del Tenerife. "En Oviedo, y en casi todos los sitios, tendemos a señalar y a ponernos nerviosos pronto. Anquela se ha ganado credibilidad en el oviedismo y se debe confiar plenamente en él. Pensar en un cambio sería erróneo", zanja el de Sietes (Villaviciosa), que estuvo el domingo en Alcorcón viendo la primera derrota fuera del Oviedo, "un resultado muy engañoso, porque tuvieron mala suerte en los goles". "El Oviedo fue dominador los primeros quince minutos, pero el Alcorcón juega en casa, viene en una buena dinámica y es normal", añadió el exfutbolista azul. Sietes cree, como mucha gran parte de la afición y el propio club, que el Oviedo tiene una plantilla más competitiva que la campaña anterior: "No mejor; hay bastante mejor equipo que el año pasado. Arriba se han reforzado bien, en el medio destaca Tejera, y Bárcenas puede ser un jugador muy importante, no solo en el Oviedo, sino en la categoría".

Paco Fernández, otro exazul (1985-2993), piensa que el equipo aún está en la fase inicial de construcción: "El Oviedo tiene que encontrar una entidad poco a poco, pero la gente tiene que estar tranquila. El año pasado, más o menos por estas fechas, el equipo comenzó a funcionar con un cambio de sistema. Por tanto, se le debe de dar confianza al entrenador, que seguro que volverá a dar otra vez con la tecla". Paco cree que el Oviedo, de momento, da muestras de estar más cómodo atacando los espacios. "Todos somos entrenadores y cada uno tiene su opinión: parece que el Oviedo funciona mejor en el juego rápido, cuando tiene espacios, ya que de momento le cuesta proponer. No obstante, el técnico sabe perfectamente cómo y quién tiene que jugar, y lo intenta exprimir al máximo". Como Sietes, el extécnico del Racing o del Caudal entre otros piensa que el Oviedo no mostró una mala imagen en Alcorcón: "Pudimos ganar, pero cundieron el desánimo y la impotencia con los goles en contra. Eso y algún fallo defensivo puntual nos pasó factura". Paco es muy optimista con el equipo, cree que la primera victoria en casa llegará pronto y apuesta a que el Oviedo estará arriba, "al menos entre los seis Primeros", a final de temporada.

Tomás González, exjugador del Oviedo (1985-1989), ahora en el área de tecnificación del Berrón y entrenador de los cadetes, como Sietes y Paco, defiende la actuación de Anquela, aunque piensa que un cambio táctico y pasar a jugar con dos puntas sería positivo para el equipo. "Tenemos buen entrenador y buen equipo, pero les falta un poco de soltura. Creo que vendría bien un cambio de sistema y apostar por dos delanteros, porque Joselu es buen ariete, pero está muy solo arriba", asegura el excentrocampista, protagonista del último ascenso a Primera del Oviedo hace treinta años. A Tomás le ha sorprendido gratamente Javi Muñoz: "Todavía le falta un poco, porque a veces monopoliza demasiado el balón, pero es muy joven y ya se le ven muchas maneras de futbolista". Quiere restar importancia a los enfados de Anquela en las previas de los dos últimos encuentros: "Los entrenadores sienten el fútbol a su manera y siempre están un poco presionados" concluye Tomás, que también piensa que el Oviedo tiene una "plantilla más armada que el año pasado".