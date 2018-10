Alfonso quiere cerrar la puerta

Alfonso Herrero quiere echar el cerrojo. El portero del Oviedo, asentado en la titularidad, sabe como Anquela la importancia de dejar la puerta a cero, algo que solo han logrado los azules en la victoria ante el Lugo en el Anxo Carro (0-2). De momento, el meta azul, como el equipo, ve empeorados los registros defensivos respecto al año pasado. El Oviedo, en el primer año de Anquela, encajó 9 goles en los siete primeros partidos. En esta campaña ya van once. Alfonso no jugó en el tramo inicial el año pasado, y cuando entró al equipo, contra el Numancia en la jornada 16 en el Tartiere (3-1), encajó siete goles en sus siete primeros encuentros en Liga. De momento, es el decimocuarto en la lista de porteros menos goleados, con once tantos, que lidera Raúl Fernández, de Las Palmas, con cuatro. Alfonso, que lleva realizadas 15 paradas (2,14 por partido) tomó ayer la palabra en El Requexón, para valorar la situación del grupo.

Más que poner el foco en los goles recibidos, el portero, en la linea de todo el vestuario, quiso mandar un mensaje de optimismo, asegurando que si siguen por la misma linea de trabajo, los resultados acabarán llegando: "Tenemos ganas de mostrar en casa el buen equipo que somos, de volver a las sensaciones del partido contra el Extremadura y conseguir ese juego fluido. El trabajo tiene que ser el mismo, sin cambiar nada. Sabemos a lo que queremos jugar y lo vamos a recuperar", dijo Alfonso. El portero, que antes de jugar en el primer equipo pasó por el Vetusta, también apoyó ayer a los canteranos del Oviedo, que ante las bajas deberán sumar en la convocatoria del Oviedo ante el Albacete: "Sería tirar piedras contra mi tejado (sobre si ve listos a los del Vetusta). La gente que viene de abajo está haciendo buena temporada y están preparados", finalizó.