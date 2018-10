El calendario apura al Oviedo

El calendario, aunque no se hayan cumplido aún ni dos meses de competición, se va estrechando poco a poco para el Oviedo, que buscará con ansia el domingo su primera victoria en casa ante el Albacete (16.00 horas). Y es que la visita de los de Luis Miguel Ramis, el único equipo de Segunda División que no conoce la derrota, primer rival del Oviedo que llega al partido situado en play-off (sexto), puede ser un punto de inflexión en el devenir de la competición de los azules. Desde el vestuario carbayón, a diario, no se para de lanzar el mensaje unificado de las ganas que tiene el grupo de reivindicarse y ganar por fin en el Tartiere, el principal argumento del Oviedo en las últimas tres campañas en Segunda. Esa victoria urge, si se aumenta el foco y se pone la vista en lo que viene próximamente.

Tras el partido del Albacete y la visita al Rayo Majadahonga, el Oviedo jugará contra varios de los equipos más potentes del campeonato en un tramo de Liga que puede marcas las aspiraciones del grupo. Osasuna en el Tartiere, Nàstic en el Nou Estadi, Mallorca en Oviedo, Depor en Riazor, Sporting y Reus en casa y Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Un auténtico "tourmalet" que enfrentará a los carbayones con, a priori, tres de los conjuntos más fuertes del campeonato, que tienen el mismo objetivo que el Oviedo: ascender a Primera División. Hasta ahora, el calendario ha estado dividido para los azules: dos recién ascendidos (Elche y Extremadura), otros dos con grandes aspiraciones (Cádiz y Zaragoza) y tres conjuntos sin tanta presión (Córdoba, Lugo y Alcorcón). Albacete, pues, es prácticamente la primera piedra de un duro camino antes de luchar contra los cocos de Segunda.

El cuerpo técnico cree que el camino es el correcto. El Oviedo, que es el segundo peor local de la categoría tras el Extremadura y comparte con los de Almendralejo, el Elche y el Reus el hecho de ser los únicos de Segunda que no han ganado en casa, quiere seguir con la misma idea de juego, a pesar de que los resultados no están acompañando de la forma deseada, como dicen desde el vestuario. Anquela lo repite a diario en El Requexón y el discurso es compartido sin fisuras por los jugadores: "Chavales esto va a salir, vamos a seguir insistiendo y los que estamos lo vamos a sacar", les dijo ayer Anquela a los jugadores en El Requexón. Los ejercicios tácticos, el plan de ser protagonistas con el balón, es inalterable, aunque los azules quieren mejorar la fluidez. De momento, el Oviedo, en lo que va de campeonato, ha tenido el balón, de media, el 51,51% de los partidos, aunque cuando pierde la posesión llegan las victorias azules. Esta tarde, Anquela insistirá con esa idea, en el partidillo de entrenamiento que el equipo disputará ante el Covadonga (18.30 horas), de Tercera División, dirigido por el exoviedista Fermín.