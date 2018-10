Ibrahima, delantero del Real Oviedo: "Tenemos que ser más agresivos en la presión"

Ibrahima Baldé, delantero senegalés del Real Oviedo, atendió hoy a los medios en El Requexón antes del entrenamiento del Oviedo, que esta tarde consiste en un partidillo amistoso ante el Covadonga, conjunto de Tercera División. El senegalés no participará en la sesión, tocado con una contractura lumbar, pero se espera su presencia ante el Albacete el domingo en el Tartiere (16.00 horas). Estas han sido sus declaraciones.



El Oviedo está preparado para ganar en casa

"El equipo está consciente de cómo están yendo las cosas. En casa todavía no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero tenemos la capacidad, los jugadores, y sobre todo nuestra afición, esto es fútbol, pero vamos a sacar esto adelante".



La lesión de Toché le puede dar más minutos

"Estoy aquí para ayudar y dar todo en el campo, el míster es el que tiene que elegir. Toché es un ejemplo para todos".



El equipo tiene muy claro a que jugar

"El míster y todo el grupo lo está hablando, tenemos la calidad suficiente para tener el balón y hay que seguir en eso y ser más agresivos desde arriba. Es cuestión de tiempo".



Salió contrariado de Alcorcón

"Bien, faltó para mí no he hecho nada, Sali un poco enfadado. Un delantero tiene que marcar y no tuve esa suerte. Si estoy dentro y no ayudo para que el equipo gane para mí no he hecho nada, por eso salí un poco enfadado. Sobre todo, por el resultado, ya que tengo confianza en mi mismo y en todo el equipo".



El delantero considera que los jugadores del Vetusta están listos para ayudar.

"Están muy bien, el otro día cuando jugaron en Gijón lo hicieron bien, como en la pretemporada, tienen todas las capacidades y el profesionalismo. En la pretemporada también lo hicieron bien y es muy bueno que el míster de la posibilidad a los chavales, porque somos todos iguales. En el fútbol ya no hay chavales, da igual que estés con el Vetusta, cuando estás con el primer equipo hay que cambiar el "chip" y saber lo que tiene que hacer".