Anquela: "Me preocupo mucho, pero no estoy enfadado, no me quiero ir jamás del Oviedo"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, atendió hoy a los medios de comunicación tras el entrenamiento del equipo a puerta cerrada en El Requexón. El técnico, a diferencia de semanas anteriores, se mostró mucho más sosegado y confía en que su equipo logre el domingo ante el Albacete (16.00 horas) la primera victoria de la temporada en el Tartiere. El equipo tiene muchas bajas, pero el técnico confía en la aportación de los canteranos, que tendrán que completar la convocatoria. Steven, delantero del Vetusta, se entrenó hoy con el primer equipo, ya que Ibrahima tiene una contractura lumbar, aunque podría llegar a tiempo para el encuentro. También tuvo palabras sobre las decisiones arbitrales que, según Anquela, perjudicaron al Oviedo el domingo en Alcorcón. Estas han sido sus declaraciones.

El grupo está fuerte en lo anímico:

"Lo principal es recuperar resultados e intentar sumar. Hay que luchar por hacer las cosas bien y creo que estamos en el camino. Tenemos muchas ganas de quitarnos el lastre de ganar en casa, pero para hacerlo hay que hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho los últimos partidos. Hubo dos partidos que fuimos inferiores al rival en todo (Zaragoza y Elche) y otro en el que estuvimos bien".

¿Cómo se explica el bloqueo en el Tartiere?

"Explicaciones futbolísticas las hay, sobre todo si juegas en muchos metros. Yo soy crítico y analizo, antes de decir una cosa quiero saber porque la digo. Los dos últimos partidos en casa estuvimos largos en el campo y fuimos imprecisos, por eso fueron mejor que nosotros. En Segunda hay que estar juntos y armados. Salvo el primer día no hemos dado esa sensación. Somos capaces, hay que aguantar y saber en que terreno estamos. La gente nos exige, y el que es futbolista tiene que estar preparado para estos momentos y el domingo lo vamos a conseguir. Vamos a jugar bien e intentaremos conseguir una victoria con un rival complicado".

El Albacete, único invicto de la LFP:

"Ha cambiado muchos conceptos. Cuando vinieron aquí el año pasado era un equipo solidísimo, al final bajó un poco, pero hubo un momento que casi se meten arriba. Juegan bien al fútbol y cuidado con lo que tienen€No es casualidad que estén arriba".

Las bajas, una preocupación:

"Nunca me he quejado, pero claro que me tienen que preocupar. Se ceban en la defensa, que es donde tenemos más problemas, porque no somos capaces de dejar la puerta a cero. Esto es lo que hay, con los que tenemos iremos hacia adelante".

Al Oviedo le hacen gol muy fácil:

"Con muy poco nos hacen gol, se ve venir. El otro día en Alcorcón en cinco minutos que nos apretó€ Estaba para aguantar el balón, porque empezamos bien. Es preocupante".

Steven se entrenó hoy con el primer equipo, ya que Ibrahima tiene molestias:

"Si no está Ibrahima tiene que venir Steven. Quero que juegue y meta goles, pero si está Ibra€ Creo que llegará, fue en el gimnasio en un mal gesto. No voy a meter a Steven si tengo tres delanteros, pero no he perdido la confianza en él jamás".

La temporada pasada el equipo reaccionó tras varios partidos:

"Eso pasó el año pasado, ahora no tengo esa certeza. Esto es Segunda División, es muy complicado. A veces las cosas salen bien y otras no. Hay que creer en lo que haces y pensar que el trabajo es bueno".

Las decisiones arbitrales de Alcorcón:

"El domingo pasado no merecimos perder para nada. Todavía no hemos dicho nada, no nos quejamos, pero cuidadito. Hay que verlo tranquilamente: dos veces. El año pasado contra el Barcelona B (0-0) nos pasó la misma, y con el mismo que levanta la bandera. No me quejó, pero eso está ahí".

El Oviedo gana los partidos en los que tiene menos el balón:

"Un dato que es verdad. Los partidos que jugamos en casa estuvimos alejados muchos metros estuvimos partidos. Tuvimos el balón, pero sin sensación de peligro. Fuera de casa estamos armados y replegamos, presionando bien. La posesión a veces es una gran mentira. Generalmente el que la tiene va a ganar, pero en casa no hemos sabido tenerla y propiciamos contras. Y nos ponemos nerviosos, porque este juego es así. Es una cuestión que es muy clara, esta mañana precisamente Juanjo me decía lo mismo. La tuvimos siendo largos y con errores y eso en el fútbol se paga".

Anquela, más sosegado que semanas anteriores:

"No estoy enfadado nunca. Me preocupo muchísimo, me ha costado mucho estar en el Oviedo, estoy muy a gusto y no quiero irme jamás. Cuando veo a todo el mundo nervioso me preocupo. Yo quiero transmitir que en el fútbol no se puede andar. Si los resultados no se dan te preocupas. Yo no nací del Oviedo, pero vais a tener uno de por vida. No voy a cambiar nunca mi manera de actuar y de trabajar. Es imposible no identificarte con el sentimiento de la gente, te llega y te responsabiliza. Aquí sufren hasta en los partidos de los jueves, porque lo llevan dentro".

El técnico espera un Tartiere caliente:

"Uno que nos va a ayudar, el de siempre. Cuando están los problemas, que son relativos, porque vinieron a partir del domingo pasado. Nuestra gente estará con nosotros y nos ayudará, si no nos entregamos y no vamos€ Ellos siempre tienen la razón".

Los canteranos, preparados para sumar:

"Los veo muy bien. Nosotros hicimos la plantilla en función de eso, en saber que teníamos un buen equipo detrás y podíamos echar mano. Ha debutado bastante gente y alguno no lo ha hecho por mala suerte. Yo no lo regalo, se lo merecen y están preparados para hacerlo".