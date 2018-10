Anquela: "No me enfado nunca, me preocupa el nerviosismo"

El cabreo duró dos semanas. El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, vuelve a ser el de siempre. Ayer, en El Requexón, tras el entrenamiento a puerta cerrada, en la comparecencia semanal habitual ante los medios antes de enfrentarse mañana al Albacete en el Tartiere (16.00 horas), el jienense mostró un humor mucho más aseado, en una rueda de prensa con un tono que no se pareció en nada al de semanas anteriores.

El técnico se mostró confiado en las posibilidades del equipo, respaldó a los canteranos (tendrá que tirar al menos de tres para completar la convocatoria), comentó las dificultades del Oviedo en el Tartiere y también le dio un tirón de orejas a los árbitros, especialmente al del Alcorcón-Oviedo del pasado domingo (2-0). "Yo no estoy enfadado nunca. Vamos a ver...Yo me preocupo. ¿Sabes lo que me ha costado estar en el Oviedo? No me quiero ir de aquí jamas y me preocupa cuando todo el mundo se pone nervioso. Yo quiero transmitirle al futbolista que no se puede andar, que si andas pierdes y hay que ir al cien por cien. Yo dependo de ellos, si los resultados no salen te preocupas. Yo no nací del Oviedo, pero vais a tener uno de por vida, esté donde esté y pase lo que pase. Si puedo decir que no voy a cambiar nunca mi manera de actuar", dijo Anquela, preguntado sobre su estado de ánimo tras sus comparecencias de las dos semanas anteriores.

Comentada la situación, Anquela apuntó al partido de mañana en el Tartiere. El Oviedo aun no ha ganado en casa y se ha mostrado vulnerable como local (6 goles encajados en 3 encuentros). Los datos dicen que a los azules les cuesta ser protagonistas, ya que ganan cuando menos tienen el balón. Es un hecho, el de la posesión, que analiza con ahínco Anquela junto a su cuerpo técnico, la última vez ayer mismo en El Requexón: "Es un dato que es verdad. Los encuentros que jugamos en casa estuvimos partidos en muchos metros. Tuvimos el balón, pero con poca sensación de peligro y el rival se dedicó a esperar y cogernos. Fuera de casa hemos estado más armaditos. La posesión, a veces, es un gran mentira, aunque generalmente el que la tiene y sabe tenerla al final gana. Nosotros en casa no hemos sabido tener el balón y propiciamos contras y nos ponemos nerviosos. Es una cuestión que es muy clara, esta mañana Juanjo (Carretero, segundo entrenador) me decía lo mismo", resaltó Anquela, que pretende que su equipo siga siendo protagonista en los encuentros, al menos en el Tartiere. La inquietud, no obstante, es la cantidad de goles que encaja el Oviedo, que solo dejó su puerta a cero contra el Lugo. "No somos capaces de dejar la puerta a cero, con muy poco nos hacen gol, se ve venir. Es preocupante".

Con lo que insistió el técnico fue con los errores arbitrales que perjudicaron al Oviedo en Alcorcón: "El domingo pasado no merecimos perder para nada. Todavía no hemos dicho nada, no nos quejamos, pero cuidadito. Hay que verlo tranquilamente: dos veces. El año pasado contra el Barcelona B (0-0) nos pasó la misma, y con el mismo que levanta la bandera. No me quejó, pero eso está ahí", dijo Anquela. El árbitro al que se refiere es Milla Alvendiz, que hace un año contra los catalanes anuló un gol legal a Toché en el Tartiere y el pasado domingo en Alcorcón se equivocó, según el Oviedo, en dos acciones: la falta que propició el segundo gol del Alcorcón y el tanto anulado a Folch.

Anquela también quiso respaldar a los jugadores del Vetusta. Ibra tiene una contractura lumbar, aunque no está descartado, y ayer Steven se entrenó con el equipo: "No voy a meter a Steven si tengo tres delanteros, pero no he perdido la confianza en él jamás. Si Ibra no llega, Steven vendrá. Veo a los canteranos muy bien, hicimos el equipo en función a eso. Ha debutado bastante gente. Yo no lo regalo, se lo merecen y están preparados para hacerlo".