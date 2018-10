Lo más lejos, a tu lado

Me llamo Marianín Román, de la saga de los Román, ustedes la conocerán. Soy hermano de Arturo, autor de la sección de "En corto y por derecho" de este periódico, basada en la observación minuciosa del panorama asturiano. Arturo es nuestro patrón, el primero en dedicarse a esto de ver y contar. Pero somos más. Está Rogelio, el humorista, que hace el guión diario de "La tira y afloja". La tata Begoña anda por Gijón, aunque hace tiempo que no escribe, igual que Esuperio, que no deja de dar la brasa con su Sporting, rojiblanco él a más no poder. Pesado, igual le da por imitarme. En las Cuencas contamos con el primo Emiliano Santos Román y en el Oriente, con el tío Chatu Román. En fin, una larga familia que larga. Yo soy Marianín, oviedista fanático, de los de pulsera azul e himno en el móvil. Vengo a poner la mirada y la oreja en entrenamientos, vestuarios, banquillos, palcos, peñas, bares... También en Twitter. Me interesan todo tipo de jugadas, dentro y fuera del campo. Mi propósito es estar cerca, ya lo dice la campaña azul: #lomáslejosatulado. Oviedo, por todo y ante todo.