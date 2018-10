Ramis: "Al Oviedo le puede pesar mañana el Tartiere"

El entrenador del Albacete, rival mañana del Oviedo en el Tartiere (16.00 horas), elogió ayer al conjunto de Juan Antonio Anquela: "Tienen mucho potencial ofensivo y en el campo son capaces de hacer muchas cosas. Si llevan el partido a su terreno y conectan con los jugadores de arriba tienen mucho ganado. Es un punto fuerte que tienen que debemos contrarrestar", dijo Ramis, que mañana se verá las caras con algunos jugadores que tuvo a sus órdenes en el Castilla, como Alfonso Herrero, Javi Muñoz o Borja Sánchez, que puede ir convocado mañana.

El Albacete es el único equipo invicto del fútbol profesional: "Es algo que está bien, pero anecdótico. No da crédito suficiente para garantizarte nada al siguiente partido, eso sólo lo asegura el trabajo diario", dijo Ramis. Por el otro lado, el Oviedo no ha ganado en casa, y Ramis cree que su equipo puede jugar con la presión ambiental: "El Tartiere puede ayudarles, pero también puede pesar si les presiona el momento en el que no tengan el marcador a favor. Debemos jugar también con eso, porque es fútbol".

Anquela elogia la plantilla del Albacete. Por su parte, el entrenador del Oviedo también quiso valorar ayer a los de Ramis."Ha cambiado muchos conceptos. Cuando vinieron aquí el año pasado era un equipo solidísimo, que al final bajó un poco, pero hubo un momento que casi se meten arriba. Juegan muy bien al fútbol y cuidado con lo que tienen...No es casualidad que estén arriba", dijo Anquela.