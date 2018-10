Faltan luces

Hay que ver ¿el amigo? Tebas la manía que tiene de colocarnos los partidos a las cuatro, que luego llegamos todos con la empanada, el balón no entra, Anquela se cabrea y el público... Bendito público, que tiene que aguantar semejante horario por la falta de luces... en el estadio. A ver, no hace falta ser un iluminado para verlo. Secuencia de los hechos: los hombres de la Liga, pejigueras ellos, piden en julio al Oviedo, por enésima vez, que cambie la iluminación del estadio; el Oviedo, a mí qué me cuentas, se lo pasa al Ayuntamiento y el Ayuntamiento, tan servicial siempre con el club, dice que tararí que te vi. Así que partidos a las cuatro y la casa (o como quiera que se llame ese insufrible estropicio de hormigón que idearon otros iluminados), sin barrer: estadio con (supuesta) poca luz, con los asientos sucios y sin papel higiénico en algunos baños. Que ya les vale.

Así que mejor evitar apretones, que luego todo ensucia. Anquela lo evitó el viernes exhibiendo de nuevo su yo conciliador. Nada de fuegos, míster, que queda mucha tarea conjunta y hay que llevarse todos bien. Y el míster, aunque no lo parezca, es muy bien mandado. Menos mal, porque nos hace falta unión. Sólo estando juntos saldremos de ésta.

A ver hoy. Yo confío. Apuesto por un 2-0, llamadme optimista. Iré hoy pronto a comprobar si lo de la huella para los del Fondo ya funciona cien por cien. Aunque como los dedos vayan con restillos de empanada lo mismo se estropea el cacharro. Menudos horarios. Si no faltaran tantas luces.... Vaya tela, Tebas.