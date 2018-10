El tripartito y el PP respaldan a la peña Symmachiarii frente a Antiviolencia

El conflicto entre la peña Symmachiarii y la Comisión Antiviolencia, dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha tomado ya cariz político y ha desembarcado en el Ayuntamiento de Oviedo. Tripartito (Somos, PSOE e IU) y el PP parecen estar de acuerdo en lo esencial y se han posicionado a favor de Symmachiarii y el resto de peñas del Oviedo, que consideran que Antiviolencia está llevando a cabo una persecución contra los aficionados ubicados en el Fondo Norte del Tartiere.

Antiviolencia, además de pedirle al Oviedo el fin de relaciones con Symmachiarii, también ha dirigido una carta al Ayuntamiento en la que le solicita su colaboración y le pide que "deje sin efecto la cesión a Symmachiarii de llaves y mandos de acceso al Tartiere, así como de locales en el interior del mismo estadio" con los que cuenta el grupo.

Fernando Villacampa, concejal de Deportes del Ayuntamiento, de Somos, salió ayer al paso: "No nos constan actos violentos ni xenófobos de este grupo de animación y tampoco se aclara en el escrito. Lo que nos consta es la fuerza y el apoyo al Real Oviedo de este grupo, sobre todo en los momentos difíciles, de 2003 en adelante. Por esas razones no somos partidarios de la retirada de estos locales al grupo Symmachiarii", aseguró Villacampa. La Liga de Fútbol Profesional, según pudo saber este diario, ya telefoneó hace días a nivel particular a varios concejales del Ayuntamiento pidiéndoles la retirada de los locales a Symmachiarii.

La petición de Antiviolencia al Ayuntamiento está basada en documentación aportada por el coordinador de Seguridad del Oviedo, José Ramón Álvarez-Sala, y especialmente por el acta del partido Oviedo-Elche, del 25 de septiembre, donde se recoge que "la peña Symmachiarii tiene tres locales en el interior del estadio, llaves de la puerta 12 y mando del garaje, teniendo acceso las 24 horas del día. Las llaves, mando y locales han sido facilitados por el Ayuntamiento de Oviedo".

El principal grupo de la oposición en el Consistorio, el Partido Popular (PP), también quiso respaldar ayer a Symmachiarii. "Bajo nuestro punto de vista, no se puede calificar a estos aficionados como un grupo violento, sino que son la cabeza visible de una afición que ha demostrado a lo largo de los años su enorme compromiso con el Real Oviedo, luchando por su supervivencia y dando ejemplo de fidelidad a unos colores. Como no puede ser otra manera, mantenemos un profundo respeto sobre las actuaciones que pueda emprender el Consejo Superior de Deportes, pero consideramos que no se puede situar a este grupo de aficionados al mismo nivel que otros grupos ultras de este país y que se han significado por generar violencia en los estadios españoles", dice un comunicado de los populares firmado por el edil Francisco Javier García. El PP, no obstante, es optimista: "El entendimiento entre Liga de Fútbol Profesional, Consejo Superior de Deportes, Real Oviedo y Symmachiarii es posible".