Saúl Berjón: "El fútbol está siendo injusto con el Oviedo"

El Oviedo regresó esta mañana al trabajo en El Requexón tras la derrota ante el Nàstic en Tarragona (2-1). Los titulares en Nàstic hicieron trabajo regenerativo y los suplentes tuvieron una sesión con más intensidad en una mañana gélida y lluviosa. La principal novedad es la vuelta al trabajo con el grupo de Carlos Martínez, Carlos Hernández y Oswaldo Alanís, que parecen en condiciones de entrar en la próxima convocatoria ante el Mallorca y el entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, así lo considera. Toché siguió trabajando al margen y su vuelta a los terrenos de juego está mas lejana. Saúl Berjón, que no se entrenó con sus compañeros por precaución, atendió a los medios al final de la sesión y valoró el estado del equipo.

Análisis del partido ante el Nàstic: "Lo considero una derrota injusta, pero de nada sirve que nos sigamos lamentando. El equipo se va jodido, porque te ganan en el último minuto. Queda mucho, aunque parezca un tópico es la realidad. Vamos a intentar corregir antes posible todos los errores y el balón parado. Buscaremos una solución. Tenemos que sumar de tres en tres, aunque ayer merecimos más, lo mínimo el empate".

La derrota llegó en el último minuto: "El gol de ellos sinceramente creo que la pusieron por poner. Le cayó a Albentosa, hizo un control espectacular y definió bien. Fue un poco de fortuna, pero también desacierto nuestro. No podemos cometer esos errores, porque valen puntos. Un punto era bueno, aunque tres eran mejor, teniendo en cuenta además la expulsión injusta y el penalti no señalado".

El Oviedo buscó la victoria incluso con uno de menos: "Todo suma. El equipo hizo muchas cosas bien. Tuvimos quince minutos malos en la primera parte, pero el resto del partido fuimos superiores. Al más mínimo fallo que tenemos hay gol del rival. El fútbol está siendo injusto con nosotros. No queda otra que seguir trabajando. Creo que estamos haciendo bien las cosas pese a la derrota de ayer. Tiene que llegar el día que haciéndolo mal consigamos empatar o ganar".

Los azules son uno de los equipos más goleados de la categoría (15 tantos): "Si ayer llegamos a meter dos goles más hubiésemos ganado. Lo defensivo es lo más destacado ahora mismo, pero si materializásemos las ocasiones€ Hay que seguir trabajando, tanto lo ofensivo como lo defensivo".

Ibrahima apuesta por un sistema de dos delanteros: "No lo sé, el míster decide. Se puede jugar de mil maneras, pero no creo que debamos meternos".

Carlos Martínez, Carlos Hernández y Alanís regresan al grupo: "Es positivo, ya no solo por defender. Nos necesitamos todos y estábamos deseando que volvieran".

El árbitro: "Sí creo que influyó, a veces fallan. Esta vez falló para nosotros en todo. En la expulsión se lo comenté a él. Le dije que preguntase, porque le echa amarilla a Christian antes. No lo entendí muy bien. El penalti a Joselu es claro. A veces nos quejamos de jugadores como Neymar, por decirlo de alguna manera, que se tiran y dan vueltas, pero parece que si no lo haces no pitan o no echan tarjetas. Creo que se debería ser más justo con los futbolistas. A mí me dan una patada en el minuto noventa y por no tirarme no le sacan tarjeta y es una entrada a media altura".

¿Por qué el Oviedo es tan irregular?: "La categoría es irregular. El Oviedo está a un punto de un equipo que está haciendo un temporadón, que es el Mallorca. Es cosa de la categoría, tenemos fases que jugamos peor y otras mejor. Nos gustaría tener una regularidad, pero es complicado. Estamos en mitad de tabla y nos gustaría estar más arriba. Pero hay que intentar mejorar y evitar errores. Somos una piña".

Conflicto de Symmachiarii con Antiviolencia: "Es un tema en el que no podemos posicionarnos. El club siempre fue de mano de la afición, así que no creo que haya ningún problema. Se solucionará todo en breve y para bien".