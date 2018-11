Anquela: "Nos adaptamos a lo que hay pero no damos bandazos"

Juan Antonio Anquela dirigió hoy una sesión a puerta cerrada en El Requexón y, tras el entrenamiento, atendió a los medios en la sala de prensa. El técnico confía en ver una buena versión de los suyos en el duelo del domingo ante el Mallorca.

Los lesionados.

"No tienen oficialmente el alta, a ver si podemos contar con alguno. Pero ya están casi listos. Carlos Hernández es el único fijo, los demás no sabemos hasta que me diga el doctor".

El partido del domingo.

"Tenemos ganas de hacerlo bien, de dar una alegría a los nuestros. La derrota del otro día fue muy cruel para el rendimiento del equipo. A ver si somos capaces de competir".

El sistema.

"El dibujo lo usamos según nos interese, y podemos cambiar durante en el partido. A mí me gustaría jugar siempre de la misma forma pero últimamente no nos han permitido por las lesiones. Y no hemos recalcado ese tema para nada. Hemos tenido lesiones importantes".

"Nunca había usado tantos sistemas. En otros equipos empezaba de una forma y podía acabar de otra pero no hacía tantos cambios. Solí usar el 4-2-3-1, con un equipo acorde a ese sistema, con un media punta que era la repera. Aquí nos tenemos que adaptar. Pero no damos bandazos. Desde el primer día trabajamos de varias maneras. No me gusta cambiar tanto pero no soy cuadriculado. Me gusta jugar con dos delanteros, uno que haga de segunda punta, En el Alcorcón ya jugaba así, con Quini y Borja. En Huesca, igual. Me adapto a lo que creo mejor para el equipo".

"A mí me gustaría jugar sota, caballo y rey. Pero no podemos hacer eso. Ponemos a los mejores dentro del sistema que convenga".

Los árbitros.

"En Tarragona el fútbol fue injusto con nosotros. No nos quejamos de decisiones graves. En otros sitios sí veo a gente llorando, a nosotros nos perjudican por mala suerte. A ver si se equivocan a favor".

El balón parado.

"Intento que las cosas se hagan por convencimiento, los jugadores tienen que estar convencidos. El año pasado éramos fiables en las dos áreas, y este año tenemos problemas en las dos áreas. Seguro que cambiaremos porque son muchos goles los que recibimos y puntos que dejamos por el camino. Entra dentro del juego y lo aceptamos como viene".

El rival.

"El Mallorca es serio, sabe lo que quiere. Tiene la peor racha de la temporada pero viene de puntuar los dos últimos partidos, remontando un 0-2. Tiene muchos argumentos. Bloque sólido, juega al fútbol con criterio".