Symmachiarii quita su pancarta del Tartiere para evitar multas al Oviedo

La pancarta de Symmachariarii que descansa en los últimos años sobre el fondo norte del Carlos Tartiere se perderá el choque del domingo ante el Mallorca. Y, hasta nuevo aviso, también los siguientes. El símbolo distintivo del grupo más ruidoso del Tartiere no lucirá a partir de ahora, y mientras la situación no se desbloquee, después de la decisión tomada por los miembros del grupo en las reuniones mantenidas esta semana. Tras debatir la situación, Symmachiarii ha decidido retirar sus símbolos "voluntariamente y muy a nuestro pesar" para evitar "originar que el club pueda ser sancionado por la presencia de nuestra pancarta o alguno de los símbolos durante los partidos" y, de esta forma, que el Real Oviedo "no se vea dañado o perseguido por esta circunstancia", según el comunicado completado ayer por los seguidores.

La decisión fue tomada por Symmachiarii después de que el Comité Antiviolencia, órgano que depende del Consejo Superior de Deportes (CSD), se pusiera en contacto la semana pasada con el Oviedo para instar al club a que cortara cualquier tipo de relación con el grupo ultra de manera inmediata. Entre las indicaciones dadas por Antiviolencia se solicitaba al Oviedo que evitara la exhibición de los símbolos del grupo (pancartas, bufandas o murales) en las gradas del estadio. Es el proceso habitual que ha seguido este órgano para la erradicación de otros grupos ultra de los campos de Primera y Segunda. Los clubes que han desoído las instrucciones de Antiviolencia han recibido propuestas de sanción por el organismo. Uno de los casos más sonados ha sido el del Sevilla con su peña ultra Biris. La última propuesta de sanción llegó el pasado 18 de octubre tras el choque ante el Madrid y ascendía a 30.000 euros para la entidad.

En el caso de Symmachiarii se da la circunstancia de que el grupo no forma parte, hasta ahora, del listado de grupos ultra más peligrosos. Una lista de colectivos, entre los que se encuentran Ultra Boys (Sporting), Ligallo (Zaragoza) Riazor Blues (Deportivo de la Coruña) o Indar Gorri (Osasuna), que el CSD pretende erradicar de los estadios de fútbol. Pero la intención de Antiviolencia, expresada recientemente al Oviedo, es la de que Symmachiarii forme parte de ese listado.

A la vista de los antecedentes, el club azul se expone a una multa de 30.000 euros en el caso de que Symmachiarii muestre sus emblemas desde el siguiente choque en casa, el del domingo ante el Mallorca (16.00 horas). Por eso, el grupo ha decidido dar un paso atrás y retirar su simbología.

En su comunicado, el grupo asegura que se entera de la intención de Antiviolencia por parte del Oviedo y que todo surge "a raíz de lo que el Director de Seguridad del club (José Ramón Álvarez-Sala) ha reflejado en su informe del partido contra el Extremadura, así como informes redactados a posteriori hasta la fecha donde de una forma malintencionada y colmada de mentiras y medias verdades".

Según los seguidores, el origen de la problemática se sitúa en el choque de la primera jornada de Liga ante el Extremadura. En dicho partido se producen problemas (700 incidencias, según Symmachiarii) con el sistema de acceso con huella dactilar al Fondo Norte y el director de seguridad del club denuncia a dos aficionados, absueltos posteriormente. Para el colectivo se trata de "una campaña orquestada por un sistema que lo único que pretende es erradicar a grupos que puedan tener una actitud contraria al modelo de fútbol que se está intentando imponer".

Pero la decisión de Symmachiarii, que admite aciertos y errores ("de los cuales siempre hemos asumido la parte de culpa que nos pertenecía") en 24 años de historia, no se queda ahí. El grupo ha decidido retirar sus símbolos en el campo como medida preventiva, pero no da la batalla por perdida. "El grupo ha decido emprender acciones legales para recuperar nuestra pancarta, así como para que el club pueda colaborar con nosotros sin ningún tipo de represalia", explica el comunicado. Y añade: "Estas acciones legales, en las que ya estamos trabajando, irán destinadas a que tanto La Liga como el CSD rectifiquen su decisión y, en caso de que esto no sea posible, lucharemos ante un tribunal para recuperar nuestros derechos".

El primer paso para la defensa de sus símbolos llevará a la representación legal de Symmachiarii a presentar un escrito de alegaciones ante el CSD, un trámite no previsto en ningún procedimiento, pero con el que el grupo espera obtener algún tipo de razonamiento, ya que hasta ahora nadie les ha comunicado los motivos de la medida. En el probable caso de que la situación no se desbloquee con estas alegaciones, se abriría la puerta a acudir a la justicia ordinaria.

Para que su descontento quede patente, Symmachiarii anuncia otra medida con efectos inmediatos: no accederá al Fondo Norte del Carlos Tartiere hasta el minuto 14 del choque ante el Mallorca "en rechazo a las 14 sanciones injustificadas" del día del Extremadura. Esta acción se hace, dice el grupo, "con el fin de que se vea las consecuencias del fútbol al que nos está llevando Javier Tebas", dicen en referencia al presidente de La Liga. El comunicado finaliza con un mensaje de agradecimiento al "oviedismo, Arturo Elías, partidos políticos y al club", mientras subraya que "Symmachiarii no es una pancarta, es toda la gente que está detrás de ella".