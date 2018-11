Incapaz de convertir en salvavidas al Tartiere, el Oviedo deambula por la Liga con paso peligrosamente ambiguo. Un sí pero no. Es un equipo a medias que tan pronto ilusiona como irrita. La montaña rusa fue evidente ayer ante el Mallorca en un encuentro que fue plácido y agobiante a la vez y que pudo golear y perder, síntoma claro de incómoda inestabilidad. Los azules tropezaron de nuevo en casa con un recién ascendido, y van tres, porque no supieron rematar a su rival cuando lo tenían en la lona. Después del aire fresco del primer acto llegó la fase gris, el empate, el agobio y el renacimiento final, aunque esta vez el achuchón no tuvo premio. La misma película se repite y el Oviedo no aprende para escepticismo de su hinchada. El ritmo se mantiene plomizo ahora que vienen curvas: Riazor, Sporting, Reus y Las Palmas. Quizá sea lo que necesita este equipo para el despegue. A ver.

Fue una jornada de interesante noticia en la pizarra. En su desesperada búsqueda de la buena tecla, Anquela revolucionó bruscamente el once a la caza de soluciones. No será porque no lo intenta. El jienense se ventiló de un plumazo a Christian Fernández y Alfonso, los dos únicos jugadores que habían disputado todos los minutos, y también a Diegui. En su lugar entraron el debutante Champagne, tercer portero del técnico en un año; Carlos Hernández e Ibra. Sobre el papel parecía un traje indescifrable, pero finalmente resultó un dibujo parecido al de los últimos partidos. Forlín regreso a los mandos atrás, escoltado por Carlos Hernández, de vuelta, y Javi Hernández. Mossa y Bárcenas actuaron en las alas y Berjón, Ibra y Joselu arriba, con el andaluz acostado en la derecha. Tejera y Folch se mantuvieron en la medular. Una suerte de 5-2-3 con mayor picante ofensivo. Todas las líneas inéditas salvo la medular, la mitad del once fichajes de este curso y sólo un canterano: Berjón, lesionado después.

La revolución, como casi todo en este Oviedo, se quedó a medias. Dejó una excelente primera parte a nivel colectivo y alumbró algunos casos particulares. Por ejemplo el de Ibra, que hoy en día es uno de los jugadores más en forma, referencia arriba. Aunque le falta corregirse en el repliegue, también convenció Bárcenas en el carril, más liberado con recorrido y sin peajes por delante. Por contra, los nuevos matices deslucieron un pelín a Joselu, más incómodo partiendo desde el costado. Con semejante molde convenció el Oviedo en un primer tiempo arrollador en el que sólo le faltó abrochar el partido. Después recibió el golpe del gol y le entró el tembleque, descosido en la medular. Anquela volvió a dar una vuelta de tuerca al dibujo con Muñoz y Boateng para poblar el centro del campo: de dos medios al principio a cuatro al final. Otro giro táctico. El técnico prueba y prueba y no se sabe si ese puñado de caretas, esa personalidad indefinida y variable, es una ventaja o un riesgo. Lo que sí se sabe es que el equipo responde a tirones, 9 puntos de 18 en el Tartiere, ritmo insuficiente para colarse en el pelotón de favoritos.