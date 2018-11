Anquela: "No hace falta decirle a los chavales que el derbi es la semana que viene"

Los tocados.

"Alanís está muy bien, puede ser una opción. Aarón tiene una molestia pequeña, que viene arrastrando desde hace tiempo. Veremos cómo va, hoy no ha entrenado y es duda. Berjón está descartado para Riazor. No está, no tiene nada importante, pero hay que prevenir. Pensar si va a estar Saúl la semana siguiente es adelantarse. No lo sé. Es muy fuerte, tiene pierna poderosa, una masa muscular grande. Hay que tener cuidado".

El Deportivo.

"Es candidato al ascenso. Tiene todo para ascender: una plantilla excepcional, un equipo muy bueno y saben a lo que juegan. Es un equipo que estará arriba".

¿Qué Oviedo se verá en Riazor?

"Espero que se parezca al de la primera parte ante el Mallorca, aunque la segunda parte el tramo final sí me gustó. El Oviedo tiene que hacer lo de siempre. Un partido entero al ritmo que jugamos en la primera parte no es fácil. Cuando te aprietan tenemos que ser más consistente. Estoy contento con el trabajo, no con el resultado. Creamos ocasiones, en algunas fases jugamos bien. Hay que seguir creyendo en lo que estamos haciendo.

"Me gustaría ver un equipo que haga lo que hacemos siempre: ser serios, jugar al fútbol y salir a ganar desde el primer minuto. Cuando nos metemos atrás, pocas veces, no sabemos. No nos manejamos bien en esas situaciones. Quiero un equipo con descaro. Podemos competir ante cualquiera".

Distracciones por el derbi.

"No es necesario hablarles de que el derbi es la semana que viene. Cuando nos metamos en eso es otra historia. Entiendo a todos. El año pasado ya me quitasteis las dudas. Ya me enteré de cómo iba. He vivido fiestas increíbles y en algunas tuvimos suerte".

Sustituto para Berjón.

"Bárcenas es opción en cualquier sitio, se vio la semana pasada. Haremos lo que creamos que hay que hacer. Y como se sienta el equipo más cómodo. Es una posibilidad grande, muy grande".

Los últimos minutos.

"Ya hemos perdido dos partidos traumáticos, pero también sumamos en dos al final: Cádiz y Osasuna. Esto es fútbol y hay que estar concentrado los 90 y pico minutos. Muchos equipos han caído así. Aquí no regala nadie nada. A los chicos les digo que el otro día jugamos fenomenal y, a pesar de ello, estuvimos a punto de perder en la última jugada. Hay que estar metidos los 90 minutos y que caiga la suerte de tu lado. No fue resultado justo ante el Mallorca. El gol que nos meten es fuera de juego clarísimo: miradlo. No veo que nadie lo comente. No decimos ni mu, estamos calladitos. A ver si alguna vez caer de nuestra parte. Miradlo bien. No es que sea fuera de juego por una bota, sino que está bien clarito. Lo que pasa que no nos quejamos, a veces igual sí hay que hacerlo".

Puntuar.

"Significa mucho sumar para ahora, pero no para el derbi. El año pasado le ganamos al Sportng y dije mi frase: parecía el fin del mundo. Cogimos una racha bastante mala. Teníamos que haber salido reforzado y fue el Sporting el que ganó partidos. Solo pienso en el Dépor, en dar una buena imagen, competir y sacar lo máximo posible".

La defensa.

"Me sobran unos cuantos atrás. Dos. No sé quien voy a poner. Lo que haga seré injusto con el que deje fuera. Ya tenemos gente atrás. Recuperamos a tres y eso es importante. Hay que tener tiempo para ensamblar el sistema".

El estudio del rival.

"La semana se prepara igual. Con el 4-4-2 en rombo yo he jugado muchas veces. Lo único que lo hacen muy bien, con futbolistas para ello. Todo se puede contrarrestar. Tenemos que seguir siendo fieles a lo que venimos siendo".