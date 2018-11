Delia Losa, sobre Symmachiarii: "La Comisión Antivolencia no actúa arbitrariamente, en algo se basa"

El Real Oviedo tuvo una reunión esta mañana en el Carlos Tartiere con miembros de la Delegación de Gobierno, la Policía Nacional, el Ayuntamiento de Oviedo y La Liga de Fútbol Profesional para ultimar los detalles de cara al primer derbi asturiano de la temporada, el sábado 17 de noviembre en el Carlos Tartiere. La reunión, de casi dos horas de duración, también se produce con el trasfondo del conflicto entre la peña Symmachiarii y la Comisión Antiviolencia, que ha solicitado al Ayuntamiento la retirada de los bajos que el grupo tiene en el Tartiere, así como al Oviedo que rompa todas las relaciones.

En la reunión de esta mañana estuvo presente Florentino Villabona, expolicía, hombre fuerte de La Liga relacionado con temas de seguridad y los ultras, fichado por Tebas el año pasado. Villabona abandonó el Tartiere por otra puerta diferente a los otros asistentes, evitando a los periodistas que le esperaban en la entrada.

Por parte del club estuvieron Joaquín del Olmo y Manolo Paredes, viceconsejero y el director de seguridad del Oviedo, José Ramón Álvarez-Sala. Por parte del Ayuntamiento acudió el Concejal de Seguridad Ciudadana Ricardo Fernández. La Delegada del Gobierno, Delia Losa, valoró el asunto de Symmachiarii al finalizar la reunión: "De Symmachiarii lo que dicen los que me informan. El Comité Antivolencia en ello está y en algo se basa, no creo que actúe arbitrariamente", dijo preguntada sobre si el grupo es considerado violento.

Sobre la solicitud de Antiviolencia al Ayuntamiento para que este grupo sea expulsado de los bajos del Tartiere, Losa dijo que "es competencia de la comisión, tiene como objetivo que no se produzcan daños a las personas. Está formado por expertos y si ellos tomaron esa decisión y por profesionales... No sé la medida final que tomarán, pero estoy seguro que se basan en informes y visualizaciones de grupos de los equipos. Me parece que la decisión que tome será correcta y los que se sientan perjudicados tienen la oportunidad de recurrir", aclaró. Grupos políticos del Ayuntamiento de Oviedo (desde Somos al PP) respaldaron a Symmachiariii: "No sé lo que piensan los partidos, yo hablo como Delegada del Gobierno", dijo Losa, con el Concejal de Seguridad Ciudadana al lado. Por último, preguntada sobre el apoyo de Symmachiarii en la afición del Oviedo y la ciudad, Losa respondió que "no sé el apoyo que tienen. No tengo datos para determinar si tiene un apoyo de la ciudad. Dudo que la mayoría de de la ciudad de Oviedo, que es una ciudad pacifica y agradable de apoyo a personas, no grupos, que sean violentas", finalizó