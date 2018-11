Diegui: "Los derbis se ganan, no se juegan"

El Oviedo regresó esta tarde a los entrenamientos en El Requexón tras la dura derrota en Riazor ante el Deportivo (4-0). Los de Anquela preparan ya el primer derbi asturiano en una semana muy especial para la afición. Diegui Johannesson, unos de los capitanes del Oviedo, atendió a los medios antes del entrenamiento.

¿Cómo está el ánimo del equipo?

"No estamos bien anímicamente. Pero forma parte del fútbol y hay que afrontarlo y llegar a esta semana con la mentalidad positiva".

¿Qué le pasa el equipo?

"Es algo que se viene dando en los últimos partidos. El equipo no está tan mal como el resultado demuestra, pero el fútbol está siendo un poco duro con nosotros. Nos meten gol en los fallos puntuales. Los resultados van a llegar tarde o temprano, esto es fútbol y las dinámicas cambian".

Un derbi es un partido diferente

"Las dinámicas no influyen, es una gran final, es el derbi asturiano. Da igual como hayan venido de forma anterior los equipos. Me gusta mirar por lo mio, lo que haga ellos no me importa. Están en una dinámica similar a la nuestra. No pienso mucho en ellos, pienso en el Real Oviedo que es lo que me interesa".

Los veteranos tiran del grupo

"Los que llegamos tiempo aquí tiramos mucho y aún más los veteranos. Toché, Christian o Saúl. Hay que estar unidos, es la única forma"

¿Qué se espera del derbi?

"Espero que la gente esté con nosotros. Lo creo y lo quiero, aunque sea injusto pedirlo. Pero es una afición ejemplar y estarán con nosotros"

El Oviedo llegó el año pasado al derbi de vuelta en una dinámica positiva

"Es una dinámica muy opuesta, cuando el año pasado llegó veníamos bien. Pero hay que afrontarlo como una final y darnos una buena alegría. La Liga es muy larga y puede ser que anímicamente te refuerce mucho, pero no va as er un punto de inflexión, porque quedan muchos partidos. Son tres puntos, aunque es fundamental de cara a la psicología. Vuelvo a decir que es el derbi y hay que ganarlo, porque los derbis se juegan, no se ganan"



El Oviedo lo afrontará de otra manera

"El míster el año pasado nos transmito eso. La gente salió eufórica, pero aprendimos, porque dimos un gran bajón y no llegó otra racha. Debemos aprender y afrontarlo de otra forma".

Sobre las palabras de Carmona, que han sido interpretadas como un mensaje el Oviedo ("el empate ante el Málaga puede ser positivo de cara al derbi, estamos en una mala situación, pero no veo que los equipos sean superiores y nos metan cuatro")

"Solo me preocupo de mi equipo, que es el Real Oviedo, lo demás no me importa. Lo que quiero es ganar el sábado y esperemos que así sea".