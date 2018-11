Berjón, sobre las palabras de Carmona: "Todo el mundo lo sabe; indiferencia total"

Saúl Berjón, capitán del Oviedo, tomó hoy la palabra en El Requexón en una de las semanas más intensas de la temporada. Es el cuarto capitán azul en hablar esta semana. El ovetense respondió a las palabras de Carmona el pasado domingo, en las que aseguró que al Sporting no le metían cuatro goles un día después de que el Oviedo recibiera cuatro goles en Riazor. "Todo el mundo sabe lo de Carmona. Nosotros bastante tenemos con lo nuestro. Me enteré por un grupo de Comunio con los amigos, porque estaba viendo Juego de Tronos y no su partido. Muestro indiferencia total, no me importa lo que haga el Sporting, sino lo que haga el Real Oviedo. Ellos que hagan lo suyo y yo me encargaré de que nosotros hagamos lo nuestro".