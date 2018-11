Anquela: "Hay que dejarnos llevar por la gente, ésa es la ola buena"

Cuando a Anquela se le cuestiona sobre su futuro, el inmediato, el que sigue al derbi, al entrenador le sale la respuesta automática: "Yo me juego mi futuro todos los días". Es cuando hace referencia al Oviedo, a la entidad, cuando encuentra razones para el sosiego: "El club me dice lo mismo que siempre: 'ánimo y tranquilidad'". Es el discurso oficial, pero Anquela, veterano en estas lides, sabe cuándo las cosas se ponen feas. Mañana, con el Oviedo en la situación más complicada desde que asumiera el mando de la nave azul y un duelo que toca en lo emocional, sobre el césped del Tartiere se juega algo más que tres simples puntos.

Parece que el futuro del entrenador está en juego. Se sabe que la felicidad de la afición también lo estará. Una fecha marcada para la afición y un partido difícil de gestionar para el entrenador. Anquela opta por intentar calmar las aguas. "Hay que mantener la tranquilidad, competir y tratar de ganar. Yo no cambio nada de mi forma de actuar esta semana pero sí que trato de quitarle la trascendencia que le damos al partido. Hay que liberarse, porque los nervios pueden jugar una mala pasada. Y dejarnos llevar por la gente; esa es la ola buena", analiza el entrenador azul, que incide en la preparación óptima del choque: "Tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo que toca, al medio, que va a ser muy bonito. Hay que saber medir la intensidad. El emocional es un factor a tener en cuenta. A los futbolistas les he dicho que van a vivir algo nuevo, algo que seguro que no olvidarán. A mí, al menos, no se me borrará lo que sentí la temporada pasada".

Lo que sintió la temporada pasada Anquela fue un duelo vibrante, de contacto, con un Tartiere empapado y dos goles, dos zurdazos de Mossa, que hicieron estallar a la grada. El momento más pleno del jienense como entrenador del Oviedo. Era el derbi que se llevaba esperando 14 años. Pero Anquela también vivió las consecuencias de aquel partido. El Oviedo salió 8 puntos por delante del Sporting. Lo que sucedió a partir de entonces, pocos lo intuyeron. "El último duelo lo ganamos y cogimos una buena ventaja. Y en tres partidos cambió por completo. No hay nada definitivo: El que gane estará contento; el que pierda, a luchar".

Los antecedentes parecen sugerir un duelo igualado, de nervios. Un derbi de los clásicos, de pocos goles y acciones intensas. Para el entrenador, el choque será "complicado porque el rival es serio, armado y sabe a lo que juega". Y prepara su plan de choque para los nuevos: "Prefiero que lo vean ellos, que comprueben lo que significa. No quiero darles pistas. A mí, lo del año pasado me dejó por un momento bloqueado, impresionado".

En los días previos al duelo más esperado se habla del momento de los rivales, de lo que puede afectar lo anímico en el choque. ¿Y Anquela? ¿Cuál es su estado anímico? "Yo tengo la misma ilusión, ganas y fuerzas que el primer día. No he cambiado en mi forma de proceder. El fútbol son resultados, eso lo tengo claro: Hay momentos que son buenos y otros en los que vienen torcidas y hay que seguir. No nos queda otra".